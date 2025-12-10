Άγιος έρωτας: Η δίκη του Παύλου πλησιάζει και η Θάλεια τον επισκέπτεται στη φυλακή

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθούν από την Τετάρτη 10 έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 43: Η Χλόη, ο Αργύρης, η Σμαρώ και ο Κλεάνθης ανακουφίζονται από την διαπίστωση πως το θύμα του τροχαίου ατυχήματος δεν είναι η μικρή Ελευθερία. Ο Χάρης ετοιμάζεται να λάβει δραστικά μέτρα κατά της Σοφίας. Η δίκη του Παύλου πλησιάζει και η Θάλεια τον επισκέπτεται στη φυλακή. Εκείνος νομίζει πως θα τον βοηθήσει, αλλά θορυβείται από τη στάση της. Η Φανή προτείνει στον Νικόλαο να μένει μαζί του και με την Πετρούλα στη Στέρνα, αιφνιδιάζοντάς τον. Ο Κυριάκος από την πλευρά του, υποψιάζεται έντονα πως ο Στέφανος και ο Πέτρος είναι κάπου παράνομα μπλεγμένοι. Η Νότα στριμώχνεται από τον Ιταλό, που την απειλεί, ζητώντας από εκείνη τα χρήματα που του χρωστάει ο Λούης. Εν τω μεταξύ, ο Αντρέας οργανώνει μια συνάντηση, για να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους για την επερχόμενη δίκη. Εκεί, όμως εμφανίζεται ακάλεστη και η Σοφία!

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 44: Η Αναστασία, μετά την πτώση της, μεταφέρεται αιμόφυρτη στο νοσοκομείο, αφήνοντας τους πάντες πίσω της στο σπίτι του Κυριάκου συγκλονισμένους. Η Σοφία συλλαμβάνεται άμεσα, όμως η Θάλεια συνειδητοποιεί με τρόμο πως η κόρη της δεν είχε καμία επίγνωση της πράξης της. Την ίδια στιγμή, ο Χάρης στο νοσοκομείο δίνει υπεράνθρωπη μάχη για να σώσει την Αναστασία και το αγέννητο παιδί τους, ενώ η Θάλεια λυγίζει από τις ενοχές που αγνόησε τα σημάδια της ψυχικής κατάρρευσης της κόρης της. Πίσω στο σανατόριο, ο πατήρ Νικόλαος αποδέχεται την πρόταση της Φανής να αναλάβει την οικιακή φροντίδα της Πετρούλας όταν πάρει εξιτήριο. Παράλληλα, η Χλόη, βλέποντας τη μητέρα της να καταρρέει, κάνει ένα βήμα συμφιλίωσης μαζί της. Κι ενώ όλοι αγωνιούν για την τύχη της Αναστασίας και του παιδιού, η Χριστίνα – σε μια απελπισμένη προσπάθεια να προστατεύσει την οικογένειά της από τις απειλές του Παύλου – παίρνει μια απόφαση που θα σοκάρει τον Αντρέα…