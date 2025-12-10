Η Κατερίνα Λιόλιου στα μπλόκα: Το τραγούδι που ξεσήκωσε τους αγρότες- ΒΙΝΤΕΟ

Back to Top
Αποθεώθηκε από τους αγρότες και τα social media

η στήριξή της στους αγρότες έδειξε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο η Κατερίνα Λιόλιου. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στα μπλόκα, όπου ερμήνευσε ζωντανά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» μπροστά σε συγκεντρωμένους αγρότες.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο των social media, με τους παρευρισκόμενους να την αποθεώνουν με χειροκροτήματα.

Η εμφάνισή της στο μπλόκο των αγροτών συνέπεσε με την παρουσία της στη Λαμία, όπου είχε βρεθεί για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

