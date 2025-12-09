Ελένη Φουρέιρα για Αλμπέρτο Μποτία: «Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη»

Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας για άγνωστες πτυχές της ζωής της, όπως ο χωρισμός της από τον Αλμπέρτο Μποτία που διήρκησε 6 μήνες, αλλά και η πρόθεσή της να γίνει μητέρα μέσω παρένθετης μητέρας.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή Anestea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου. Η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε παράλληλα στις προσπάθειές της να μείνει έγκυος, κάνοντας εξωσωματικές αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εγκυμοσύνη της, καθώς χρειάστηκε να μείνει για 3 μήνες στο κρεβάτι.

«Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, τότε ο Αλμπέρτο έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, μία οικογένεια. Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξαναβγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά», αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός για τον χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία.

Παράλληλα, η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε στις εξωσωματικές που χρειάστηκε να κάνει προκειμένου να μείνει έγκυος και εξήγησε ότι μετά από μία επέμβαση κατάφερε τελικά να επιτύχει τον στόχο της, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν μπορούσε να κυοφορήσει θα επέλεγε μία παρένθεση μητέρα για να φέρει στη ζωή το μωράκι της.

«Πέρασα αρκετά δύσκολα αυτά τα δύο χρόνια (σ.σ. που έκανα εξωσωματικές) και δεν μπορούσα να καταλάβω τον λόγο, γιατί δεν συνέβαινε, ενώ είχα ψάξει τα πάντα και ήμασταν σούπερ και εγώ και ο Αλμπέρτο. Αυτά τα δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μετά από δύο μέρες που έκανα την πρώτη εξωσωματική έπρεπε να τραγουδήσω στο MadWalk και δεν είχα χορέψει πάρα πολύ, νομίζοντας πως ίσως είμαι έγκυος. Στεναχωριόμουν πάρα πολύ, ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Άλλαξα όμως γιατρό και βρήκε κατευθείαν τον λόγο που δεν έμενα έγκυος. Πρέπει να ψαχνόμαστε λίγο, εγώ έκανα μια μαγνητική και μου είπε “πρέπει να μπεις για μια επέμβαση και μετά από έξι μήνες θα πιάσεις παιδί”.

Η περίοδος που έκανα τις εξωσωματικές δεν επηρέασε τη σχέση μου με τον Αλμπέρτο, ήταν δίπλα μου. Πιο πολύ σκεφτόμουν γιατί συνέβαινε αυτό, γιατί δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Εγώ όμως θα έκανα παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη μητέρα, είχα φτάσει πολύ κοντά σε αυτό. Δε θεωρώ κανέναν τρόπο ταμπού για να αποκτήσεις παιδί. Σκεφτόμουν την παρένθετη μητέρα 100%. Αλλά σκεφτόμουν γιατί να μη μπορώ να κάνω, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντοπίστηκε ένα θέμα που είχα και έκανα αυτή την επέμβαση, τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2022. Ακριβώς σε έξι μήνες έπιασα τον Ερμή. Στο δεύτερο τεστ που έκανα έμαθα πως είμαι έγκυος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε τον τρόπο που αποφάσισε να ανακοινώσει στην οικογένειά της ότι είναι έγκυος.

«Όταν έμαθα ότι έμεινα έγκυος, ήταν από τις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Στην αρχή δεν το είπα σε κανέναν, το ξέραμε μόνο εγώ και ο Αλμπέρτο. Περάσανε δύο εβδομάδες και ήταν τα γενέθλια της μαμάς μου, της πήρα ένα κολιέ και όλη η οικογένειά μου είχε έρθει στο σπίτι. Της έβαλα μέσα στο κουτί το τεστ. Της είπα “μαμά, χρόνια πολλά, σου έχω ένα ιδιαίτερο δώρο από εμένα και τον Αλμπέρτο”. Το άνοιξε και δεν το κατάλαβε στην αρχή. Τσιρίζαν όλοι μετά, η μαμά μου έκλαιγε, ήταν η πιο αστεία στιγμή, καταχαρήκαμε όλοι», είπε.

Επίσης, μίλησε και για τις δυσκολίες που είχε κατά τη διάρκεια της κύησης.

«Έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση στους 2,5 μήνες και έμεινα 3 μήνες στο κρεβάτι. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, δεν θέλω να το θυμάμαι όλο αυτό. Είπα ότι τώρα με δοκιμάζει ο Θεός. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορεί να χάσω το παιδί. Έπαθα σοκ. Αυτό συνέβη ενώ ήμουν έξω για φαγητό, οδηγούσα και ήμουν μόνη μου με αίματα παντού. Ο Αλμπέρτο δεν είχε γυρίσει ακόμη από τη Σαουδική Αραβία. Είχα πάθει αμόκ.

Πήγα στον γιατρό και μου είπε “έτσι μωρέ τα χάνουμε τα παιδιά;”. Με έκανε να γελάσω. Ήμουν ok, αλλά μου είπε πως πρέπει να κάτσω στο κρεβάτι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν έκατσα στο κρεβάτι. Ακύρωσα όλες τις συναυλίες μου, δεν ήθελα να χάσω το παιδί. Ήταν τόσο βάρβαρο ψυχολογικά να γράφουν sites πως είμαι έγκυος και εγώ να είμαι στο κρεβάτι και να μη ξέρω αν θα έχω το παιδί αύριο», δήλωσε ακόμα.