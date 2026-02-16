Ματθ. Μαγγίρα: «Είναι πιασάρικο το τραγούδι του Akyla, τον έχω για 2η και για 3η θέση»

Η Ματθίλδη Μαγγίρα ήταν καλεσμένη σήμερα (16/2/2026) στο «Πρωινό», όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση της με την αδελφή της, Μπέττυ αλλά και την επιτυχία του Akyla, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision.

Όπως ανέφερε για την επιτυχία του 27χρονου τραγουδιστή η Ματθίλδη Μαγγίρα είχε ξεχωρίσει το τραγούδι του από την πρώτη στιγμή και πιστεύει ότι θα πάει πολύ καλά στον διαγωνισμό.

«Καταρχάς είχα δει τα τραγούδια στο στούντιο με το μικρόφωνο. Εκεί φαίνονται πάρα πολλά. Όταν είσαι μόνος σου είναι δύσκολο. Εκεί το είχε κερδίσει πολύ ο Ακύλας, και μόνος του χωρίς τους χορευτές μπορεί να το υποστηρίζει. Σωστά θεωρώ ότι στέλνουμε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιασάρικο το τραγούδι, είναι theatrale», είπε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

«Αυτό το τραγούδι σου μένει, καταγράφεται, εντυπώνεται. Βλέπω τους έξω τους youtubers πώς αντιδρούν, και ήδη τους έχει μείνει η λέξη “Ferto”. Τον έχω για δεύτερη και για τρίτη θέση. Εύχομαι να μην έχει άλλο αντίστοιχο τραγούδι.

Ο Akylas έχει και φωνή, είναι καλό αυτό. Θεωρώ ότι η εποχή τώρα με τους πολέμους και με την ανασφάλεια την οικονομική ήθελε κάτι τέτοιο. Αυτό το τραγούδι φέρνει μια χαρά και βγάζει κάτι χαρούμενο, κωμικό, χρειάζεται πάρα πολύ στην εποχή αυτή», πρόσθεσε η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Για την αδελφή της, Μπέττυ και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά μαζί: «Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε κάτι με την Μπέττυ. Έτσι όπως έρχονται τα πράγματα με τις δουλειές καμιά φορά… Εγώ τώρα κάνω το βράδυ θέατρο, η Μπέττυ είχε κλείσει ραδιοφώνο, δεν έχουν κουμπώσει τα πράγματα. Τα πράγματα που έρχονται από μόνας τους και κάθονται τότε γίνεται.

Είμαστε πολύ κοντά, δεν μιλάμε καθημερινά, πότε να προλάβουμε; Η Μπέττυ έχει και δύο παιδιά. Η φωνή μας δεν είναι ίδια, εκείνη έχει πιο ψηλή φωνή, εμένα είναι πιο μπάσα. Μεγαλώσαμε στην ίδια οικογένεια, οι συμπεριφορές και αυτό, είναι λογικό να μοιάζουμε», είπε η Ματθίλδη Μαγγίρα.