#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι σε καφενείο - Η ένταση που έληξε πριν ξεφύγει

Διαπληκτισμός μεταξύ δύο ανδρών κινητοποίησε την αστυνομία

Ένταση σημειώθηκε, νωρίτερα, όταν δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν, σε καφενείο της οδού Νοταρά, στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο φέρεται να έβγαλε μαχαίρι κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης.

Οι θαμώνες του καταστήματος, ανήσυχοι, ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι με την παρουσία τους κατέστησαν άμεση την εκτόνωση της έντασης.

Το επεισόδιο έληξε εκεί, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγυιά Επεισόδιο Μαχαίρι
Ειδήσεις