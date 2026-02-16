Η Πατρινή ηθοποιός και υψίφωνος Χαρά Κεφαλά ήταν η πρόεδρος της εθνικής επιτροπής στη Γιουροβίζιον

Πατρινό χρώμα είχε ο εθνικός τελικός της Eurovision που μετέδωσε η ΕΡΤ1 το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026 και ως γνωστόν θριάμβευσε ο 27χρονος Ακύλας Μυτιληναίος από τις Σέρρες με το ασυναγώνιστο όπως αποδείχτηκε «Ferto» του οποίου πέρα από ερμηνευτής είναι και συνδημιουργός.

Το Πατρινό χρώμα και «μουσική» πινελιά της βραδιάς δεν ήταν άλλο από την χαρισματική και ταλαντούχα ηθοποιό, υψίφωνο και δασκάλα φωνητικής με σπουδές στο Λονδίνο, Χαρά Κεφαλά, η οποία και ήταν πρόεδρος της εθνικής επιτροπής του τελικού και που ανακοίνωσε το 12άρι στον Ακύλα και το «Ferto» που θα ταξιδέψει στη Βιέννη της Αυστρίας στον 70ο Πανευρωπαικό διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον που θα διεξαχθεί στις 12/5 (α’ ημιτελικός), στις 14/5 (ο β’ ημιτελικός) και στις 16 Μαΐου 2026 ο μεγάλος τελικός όπου και ελπίζουμε να δώσει το παρών η Ελλάδα με τον εκπληκτικό Ακύλα, παιδί του Μουσικού σχολείου Σερρών, που είχε πάρει μέρος στο 8ο The Voice of Greece (ήταν στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη), που έχει τραγουδήσει και «ψηθεί» καλλιτεχνικά σε κρουαζιερόπλοια και που πριν μερικά χρόνια αγαπήθηκε ιδιαίτερα στα social media το κομμάτι του «Φθηνόκρασο».

Η Χαρά Κεφαλά που ανήγγειλε χαμογελαστή και με ενθουσιασμό θα λέγαμε το αποτέλεσμα (κάποιοι σχολίαζαν τις προηγούμενες μέρες πως ίσως ο Ακύλας να μην λάμβανε το 12άρι των επιτροπών, της Ελληνικής και της ξένης) να θυμίσουμε πως έχει σπουδάσει μουσικό θέατρο στη Σχολή Παραστατικών Τεχνών ArtsEd και στην Ακαδημία Ούρντανγκ του Λονδίνου. Γεννημένη στην Πάτρα, μεγάλωσε στην περιοχή της πλ. Μαρούδα. Είναι κάτοχος διπλώματος μονωδίας, πτυχίου πιάνου, ωδικής, ενώ είναι και διπλωματούχος καθηγήτρια κλασικού χορού.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο και με θιάσους στο ελεύθερο θέατρο συνεργαζόμενη με σημαντικούς σκηνοθέτες. Όπως είδαμε στο βιογραφικό της στο σάιτ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Χαρά Κεφαλά έχει συνεργαστεί ως σολίστ με ορχήστρες σε Ελλάδα και εξωτερικό (KOA, KΟΘ, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Jyväskylä Sinfonia, Συμφωνική Ορχήστρα Όπερας Πεκίνου, Big Band Δήμου Αθηναίων), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, την Εθνική Λυρική Σκηνή, ακόμα & στο Μέγαρο Μουσικής Πεκίνου, κ.α. Έχει ηχογραφήσει έργα των Δημήτρη Παπαδημητρίου, Νίκου Μαμαγκάκη, Θάνου Μικρούτσικου, Ευγενίας Μανωλίδου κ.α. Το 2008 είχε κυκλοφορήσει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο Μια Χαρά… στο φουαγιέ.

Έχει πρωταγωνιστήσει & σε τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα τους το «Εκείνες & Εγώ» (1996), ενώ τη θυμόμαστε παλιότερα να έχει παίξει και σε παραστάσεις στην Πάτρα (είχε παίξει σε θεατρικό στον υπαίθριο χώρο του Λαδόπουλου τη δεκαετία του 2000). Έχει επίσης διδάξει φωνητική – θεατρικό τραγούδι στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου & στο Νέο Ελληνικό Θέατρο του Γιώργου Αρμένη καθώς και σε σεμινάρια φωνητικής του Πάνου Δήμα, ο οποίος να σημειωθεί πως ήταν και ο vocal coach τόσο του Ακύλα όσο και του εξαιρετικού Στυλιανού που διαγωνίστηκε με την μπαλάντα «You & I» που συγκέντρωσε 18 βαθμούς συνολικά και κατετάγη 7ος.

Να προσθέσουμε πως στις σημαντικές καλλιτεχνικές στιγμές της Χαράς Κεφαλά συγκαταλέγονται η συμμετοχή της στην μουσικοθεατρική παράσταση «Βίρα τις άγκυρες» των M. Ρέππα – Θ. Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή ( Εθνικό Θέατρο), και η εμφάνιση της στις Αριστοφανικές κωμωδίες «Βάτραχοι» σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου (αρχικορυφαία) με το Εθνικό θέατρο στην Επίδαυρο και «Όρνιθες» πάλι σε σκηνοθεσία Κ. Τσιάνου (έκανε την αηδόνα) επίσης με το Εθνικό. Αυτή την περίοδο η Χαρά Κεφαλά παίζει στο πρωτότυπο μιούζικαλ “Hotel Amour”, των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία της ηθοποιού Σμαράγδας Καρύδη, στο Θέατρο Ακροπόλ, στην Ιπποκράτους 9-11, στο κέντρο της Αθήνας που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα έως τις 30 Μαρτίου 2026.

Το “Hotel Amour”, ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και σας υποδέχεται διακριτικά κι εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται. Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τί είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τί κόστος, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Παίζουν η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, η Χαρά Κεφαλά, ο Ιβάν Σβιτάιλο και οι Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη ενώ την παράσταση πλαισιώνει ζωντανή ορχήστρα:

Αντώνης Παλαμάρης – Επιμέλεια ορχήστρας, πιάνο, πλήκτρα,

Κωστής Πυρένης – Ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα,

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος – Μπάσο και

Δημήτρης Τσόλης – Τύμπανα.

Η Χαρά Κεφαλά είχε παίξει & τραγουδήσει στη θρυλική ροκ όπερα «Δαίμονες» των Ν. Καρβέλα - Σ. Σιδερά, στο θέατρο Αττικόν και στο μιούζικαλ «Sweet Charity» των Simon - CoIeman, σε σκηνοθεσία J. Sharρe στο Παρκ.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ