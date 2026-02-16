Η Καλαβρυτινή Νία Βαρντάλος και η μικρή Μάια Κεαλόχα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε χριστουγεννιάτικη ταινία

Ολοκληρώθηκαν στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, τα γυρίσματα της χριστουγεννιάτικης κωμωδίας με τίτλο «Nutmeg & Mistletoe», με την Essential Film Group να έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις στην κινηματογραφική αγορά EFM του Βερολίνου.

Η ταινία, διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ με τις Μάντελεν Άρθουρ (Madeleine Arthur), Σάρα Τζέφρι (Sarah Jeffery), Αριάνα Ρίβας (Arianna Rivas) και την Ελληνοκαναδή ηθοποιό Νία Βαρντάλος (Nia Vardalos), η οποία ως γνωστόν έλκει την καταγωγή της από τα Καλάβρυτα.

Στο επίκεντρο η βρίσκεται η Alma, την οποία υποδύεται η 10χρονη πρωταγωνίστρια του «Lilo and Stitch» της Ντίσνει, Μάια Κεαλόχα (Maia Kealoha).

Σύμφωνα με τη σύνοψη: «ένα νεαρό κορίτσι γράφει ένα συγκινητικό γράμμα στον Άγιο Βασίλη και, αντί για τα συνηθισμένα δώρα, ζητά βοήθεια για να ξαναβρεί η πόλη της το χαμένο πνεύμα των εορτών».

Η Nutmeg (Τζέφρι) είναι μια ευφυής εφευρέτρια που παλεύει να αποδείξει την αξία της, ενώ η Mistletoe (Άρθουρ) είναι εκρηκτική, αυθόρμητη και χαριτωμένα απρόβλεπτη. Καθώς προσπαθούν –συχνά με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα– να προσαρμοστούν στη ζωή μιας μικρής πόλης, ανακαλύπτουν τελικά αυτό που η Alma ήξερε από την αρχή: ότι η χαρά γίνεται μεγαλύτερη όταν τη μοιράζεσαι.

Το καστ της ταινίας πλαισιώνουν επίσης οι Cedric Yarbrough, Jeff Meacham, Angelique Cabral, Tyler Barnhardt και Reid Miller.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Peter Herro, σε σενάριο των Jennifer Bascom και Deborah Dodge. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Stacy Jorgensen, Julia Knox, ο ίδιος ο Herro, καθώς και ο Charlie Cleveland, ο οποίος χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το πρότζεκτ μέσω της εταιρείας του Abyssal Films.

Όπως ανέφερε το Deadline, ο Cleveland είναι ευρύτερα γνωστός ως ο δημιουργός του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού Subnautica.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι, ύστερα από 25 χρόνια στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών, η ενασχόληση με μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία αποτέλεσε για εκείνον μια αναζωογονητική εμπειρία.

Ο Charlie Cleveland τόνισε, επίσης, πως η συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες στο Χόλιγουντ ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική, και εξέφρασε την επιθυμία η ταινία να χαρίσει γέλιο και γιορτινή διάθεση στο κοινό παγκοσμίως, όταν κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2026.

Να προσθέσουμε πως ο πατέρας της 63χρονης Νία Βαρντάλος, Γκας Βαρντάλος ήταν Έλληνας μετανάστης με καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρύτων. Η Νία Βαρντάλος έγινε διάσημη και αγαπητή χάρη στην ιδιαίτερα επιτυχημένη εμπορικά και καλλιτεχνικά κωμωδία «Γάμος...αλά Ελληνικά - My Big Fat Greek Wedding» σε σκηνοθεσία Joel Zwick (2002) που μάλιστα χάρισε στην Βαρντάλος υποψηφιότητα στα Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

Η Νία Βαρντάλος επέστρεψε πέρυσι τον Μάιο στην αγαπημένη της Ελλάδα, και ανέβηκε στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς παρουσιάζοντας με επιτυχία για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, το καθηλωτικό έργο “Tiny Beautiful Things” (Μικρά Όμορφα Πράγματα), παράσταση που είχε ήδη συγκινήσει κοινό & κριτικούς στις ΗΠΑ. Πρωταγωνίστησε η ίδια μιλώντας ελληνικά και συνυπέγραψε τη σκηνοθεσία με τον Σπύρο Κατσαγάνη. Μαζί της στη σκηνή ήταν & οι ηθοποιοί Δημήτρης Παπανικολάου, Δανάη Λουκάκη και Δημήτρης Κίτσος.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ