Ο Akylas για την ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε στη Θεσσαλονίκη: «Τρέχαμε να ξεφύγουμε»

Ο Akylas είναι ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, με το τραγούδι «Ferto».

Την επομένη της νίκης του στον τελικό του «Sing for Greece», ο Akylas παραχώρησε συνέντευξη στο «Στούντιο 4» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ομοφοβική επίθεση που είχε δεχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Περιγράφοντας τα σχολικά του χρόνια, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι: «Πιο δύσκολα πέρασα νομίζω στο Δημοτικό, επειδή μπορεί να ήμουν λίγο το πιο "περίεργο" παιδάκι. Γιατί τα παιδιά, όσο πιο μικρά είναι, μπορεί να μην έχουν τόση ενσυναίσθηση, ώστε να καταλαβαίνουν, ότι κάτι που μπορεί να πουν ίσως πληγώσει τον άλλον».

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορά που είχε κάνει σε συνέντευξή του για την ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος και η παρέα του στη Θεσσαλονίκη, ο Akylas απάντησε: «Είχα μιλήσει για ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Είχε συμβεί μια ομοφοβική επίθεση. Είχαν έρθει, είχαν χωθεί, μας έδιωχναν, μας έπιαναν τις μπλούζες μας. Ήταν πολλά άτομα. Θυμάμαι ότι τρέχαμε να ξεφύγουμε. Απλά μετά τρέχαμε χωρίς να κοιτάμε πίσω μας. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε από εκείνον τον δρόμο, γιατί σου "μένει"».

«Και στον Ηλεκτρικό έχει τύχει να έχω μπει, να φοράω τα ακουστικά μου και η δίπλα παρέα να σχολιάζει, κι εγώ να κάνω ότι δεν ακούω τίποτα, ενώ μέσα μου φοβάμαι. Φοβάσαι κιόλας και λες “τώρα θα βγω, θα μου την πέσουν, τι θα γίνει τώρα;”».