Ο Νίκος Μέλλος διαγνώστηκε με καρκίνο - «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα»

Ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος συγκίνησε με μια ειλικρινή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι τον προηγούμενο μήνα ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο.

Μέσα από μια φωτογραφία που ανάρτησε από το νοσοκομείο, πλαισιωμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, μίλησε ανοιχτά για τη δοκιμασία της υγείας του - την οποία πλέον έχει ξεπεράσει - καθώς και για τη δύναμη και τη στήριξη που άντλησε από όσους στάθηκαν στο πλευρό του.

«Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα τη μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής. Είχα χάσει τη γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι άδικα), αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία. Παρόλα αυτά άκουσα, ένιωσα και είδα τη λέξη αγαπώ τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη τη δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω, στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται από το μαζί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου».