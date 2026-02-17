Ο Νίκος Αλιάγας παρέδωσε στη Νάνα Μούσχουρη το «γαλλικό Grammy», με αναφορές στον Καζαντζάκη-ΒΙΝΤΕΟ

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η σπουδαία Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα «γαλλικά Grammy» τα βραβεία Victoires de la Musique
Η Νάνα Μούσχουρη στα 92 της χρόνια, με δάκρυα στα μάτια έλαβε το μεγαλύτερο μουσικό βραβείο της Γαλλίας το τιμητικό «Victoire de l’Honneur» στα γαλλικά Grammys όπως συνηθίζονται να λέγονται, τα Victoire de la Musique.
Ηταν μία βραδιά θριάμβου για την Νάνα Μουσχουρη σε μία τελετή βραβείων που μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό κανάλι. Μάλιστα η στιγμή της βραβευσης της Νάνας Μούσχουρη έφτασε τα 2 εκατομμύρια τηλεθεατές.
Στη μεγάλη γιορτή της γαλλικής μουσικής που έγινε στο κατάμεστο La Seine Musical το βραβείο στη Νάνα Μούσχουρη παρέδωσε ο στενός της φίλος Νίκος Αλιάγας ο οποίος μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια όχι μόνο για την τεράστια καριέρα της διεθνούς Ελληνίδας αλλά για την προσωπικότητά της, το χαρακτήρα της και το παράδειγμα που αποτέλεσε και αποτελεί για πάρα πολύ κόσμο. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση όταν ο Νίκος ευχαρίστησε στα Ελληνικά την Νάνα με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη
Η Νάνα Μούσχουρη βαθιά συγκινημένη αφιέρωσε το βραβείο στην Γαλλία και για όσα της έμαθε, στο γαλλικό κοινό για την αγάπη που της έδωσε από τα πρώτα βήματα της διεθνούς της καριέρας, στον αγαπημένο της γιο Νίκο Πετσίλα που την παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά και που είχε και τα γενέθλιά του αλλά και στον αγαπημένο της παραγωγό σύζυγο και συνοδοιπόρο ζωής, Andre Chapelle και στον γιό του Fabrice.
Στο πλαίσιο του αφιερώματος για την Νάνα Μούσχουρη προβλήθηκαν δύο πολύ συγκινητικά video του Serge Lama και της Line Renaud ενώ η γνωστή τραγουδίστρια Isabelle Boulay ερμήνευσε την τεράστια επιτυχία της Νάνας «L’amour en heritage» και ο Vincent Dedienne και η Valérie Lemercier τραγούδησαν το «Quand on s’aime».
