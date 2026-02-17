Ο Νίκος Αλιάγας παρέδωσε στη Νάνα Μούσχουρη το «γαλλικό Grammy», με αναφορές στον Καζαντζάκη-ΒΙΝΤΕΟ

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η σπουδαία Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα «γαλλικά Grammy» τα βραβεία Victoires de la Musique

Η Νάνα Μούσχουρη στα 92 της χρόνια, με δάκρυα στα μάτια έλαβε το μεγαλύτερο μουσικό βραβείο της Γαλλίας το τιμητικό «Victoire de l’Honneur» στα γαλλικά Grammys όπως συνηθίζονται να λέγονται, τα Victoire de la Musique.

Ηταν μία βραδιά θριάμβου για την Νάνα Μουσχουρη σε μία τελετή βραβείων που μεταδόθηκε ζωντανά από το κρατικό κανάλι. Μάλιστα η στιγμή της βραβευσης της Νάνας Μούσχουρη έφτασε τα 2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Στη μεγάλη γιορτή της γαλλικής μουσικής που έγινε στο κατάμεστο La Seine Musical το βραβείο στη Νάνα Μούσχουρη παρέδωσε ο στενός της φίλος Νίκος Αλιάγας ο οποίος μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια όχι μόνο για την τεράστια καριέρα της διεθνούς Ελληνίδας αλλά για την προσωπικότητά της, το χαρακτήρα της και το παράδειγμα που αποτέλεσε και αποτελεί για πάρα πολύ κόσμο. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση όταν ο Νίκος ευχαρίστησε στα Ελληνικά την Νάνα με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη