Δάκρυσε on air ο Παναγιώτης Στάθης – Έμαθε πριν από την εκπομπή ότι πέθανε η μητέρα του

«Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Στάθης στο τέλος της εκπομπής
Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης 17/2 για τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα», Παναγιώτη Στάθη, όταν αποκάλυψε στον αέρα ότι έχασε τη μητέρα του λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
Με εμφανή συγκίνηση και χωρίς να προσπαθήσει να κρύψει τη δυσκολία της στιγμής, ο ίδιος μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό τη δυσάρεστη είδηση, κλείνοντας την εκπομπή με λόγια που πρόδιδαν την ψυχική του κατάσταση.
«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου» είπε ο Παναγιώτης Στάθης έντονα συναισθηματικά φορτισμένος.
«Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να ‘στε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη κι από δω. Να ‘στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».
Ο Παναγιώτης Στάθης δεν θα βρίσκεται στο «Καλημέρα Ελλάδα», την Τετάρτη (18-02-2026) καθώς θα αναχωρήσει για τα Κύθηρα, όπου και θα γίνει η κηδεία της αγαπημένης του μητέρας.
