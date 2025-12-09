Γη της ελιάς: Ο Πότης αρχίζει να φλερτάρει την Ασπασία

Εξελίξεις που συγκλονίζουν τους τηλεθεατές και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον έρχονται στη σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από την Τρίτη 08 έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Ο Πότης, πιστεύοντας πως η Ασπασία είναι η γυναίκα που θα μπορούσε τον κάνει ευτυχισμένο, ξεκινά ένα αδέξιο αλλά τρυφερό φλερτ, προκαλώντας γέλιο στον Λυκούργο και την Άννα.

Η πίεση που άσκησε ο Αντώνης πιάνει τόπο, αφού η Μαρουσώ ψάχνει τρόπο για να «ξελασπώσει» τον Μιχάλη. Ο Παρασκευάς και η Φρύνη καταστρώνουν ένα σχέδιο για να φέρουν ξανά κοντά τη Βασιλική και τον Στέφανο.

Γη της ελιάς: Τρίτη 09 Δεκεμβρίου στις 22:20

Επεισόδιο 62: Η Χριστιάνα είναι αποφασισμένη να προστατέψει τη Δάφνη κι έτσι ζητάει τη βοήθεια του Αντώνη για να εντοπίσουν τον εκβιαστή, ενώ του δίνει εντολή να «τακτοποιηθεί» οριστικά το ζήτημα. Την ίδια ώρα, ο Τζον κι η Αθηνά πιάνουν τη Φιλιώ να λέει ακόμη ένα ψέμα κι αποφασίζουν να τη φέρουν αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της. Ο Πότης, πιστεύοντας πως η Ασπασία είναι η γυναίκα που θα μπορούσε τον κάνει ευτυχισμένο, ξεκινά ένα αδέξιο αλλά τρυφερό φλερτ, προκαλώντας γέλιο στον Λυκούργο και την Άννα. Η πίεση που άσκησε ο Αντώνης πιάνει τόπο, αφού η Μαρουσώ ψάχνει τρόπο για να «ξελασπώσει» τον Μιχάλη. Ο Παρασκευάς και η Φρύνη καταστρώνουν ένα σχέδιο για να φέρουν ξανά κοντά τη Βασιλική και τον Στέφανο. Έτσι, μια ψεύτικη αφορμή για να συναντηθούν αρκεί για να αποδείξει πως αυτό που νιώθει ο ένας για τον άλλον, είναι πολύ έντονο. Ο Μανώλης εισβάλει σε ένα σπίτι και σκορπά τον θάνατο, στο όνομα της δικής του «δικαιοσύνης». Η Αλεξάνδρα παρατηρεί ένα περίεργο σημάδι στο σώμα της Χριστιάνας, το οποίο ανοίγει την πόρτα σε αποκαλύψεις που κανείς στην οικογένειά της δεν είναι έτοιμος να ακούσει.

Γη της ελιάς: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 21:00

Επεισόδια 63 και 64: Ο Στέφανος και η Βασιλική δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις και αποφασίζουν να είναι ξανά μαζί, ενώ προς το παρόν το ανακοινώνουν μόνο στη Μαλένα και τη Στελλίτσα. Η Μαρουσώ, θορυβημένη από τις εντολές που της έδωσε ο Αντώνης, στήνει μια υπόθεση προκειμένου να αθωώσει τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης, από την άλλη, εξακολουθεί να μη δέχεται να δει τη Χριστιάνα στο επισκεπτήριο, παρά το γεγονός ότι η Ερωφίλη τον επισκέπτεται και προσπαθεί να τους τα συμβιβάσει. Παράλληλα, η Χριστιάνα ανακοινώνει στη Δάφνη πως την απάλλαξε από τον εκβιαστή, αλλά εκείνη επιμένει να μάθει πώς το κατάφερε αυτό. Η Αριάδνη εξακολουθεί να μένει τα βράδια με την Ισμήνη και μια συζήτηση που θα προσπαθήσει να κάνει με τον Γιώργη, θα καταλήξει πάλι σε καβγά. Η Βασιλική μοιράζεται με τον Παρασκευά και τη Φρύνη την ανησυχία της για το γεγονός ότι ο Στέφανος δεν της έδωσε πίσω το δαχτυλίδι και συμπεραίνει ότι δεν θέλει πια να την παντρευτεί. Η Αλεξάνδρα ανακοινώνει στα παιδιά της ότι θα έρθει από Ιταλία ο Ορέστης να τους επισκεφτεί. Η Χριστιάνα, σε μια συζήτηση με τον Αντώνη, του εξηγεί πώς βρέθηκε τόσο ψηλά στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης από την Ιταλία. Ο Στέφανος αποφασίζει να ανανεώσει την πρόταση γάμου στη Βασιλική με έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο στον οποίο συμμετέχουν και η Μαλένα με τη Στελλίτσα.

Η Ασπασία, συντετριμμένη από την απόφαση της κόρης της να πάει σε βουδιστικό μοναστήρι, κάνει ό,τι μπορεί για να την αποτρέψει. Στην Κρήτη, η αστυνομία ψάχνει το σπίτι του Τσιρλικάκη κι η Μαρουσώ φροντίζει να «φυτευτεί» κάτι που θα τον ενοχοποιήσει και θα ανοίξει το δρόμο για την αθώωση του Μιχάλη. Ο Λυκούργος και η Χάιδω περνούν μια όμορφη και νοσταλγική βραδιά στην παραλία. Το πρωί, όμως, όλα γκρεμίζονται όταν η Χάιδω μαθαίνει ένα μυστικό που της έκρυψε. Ο Στέφανος μετακομίζει στο σπίτι της Βασιλικής και, μαζί με τις κόρες τους, προσπαθούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Η Βασιλική, γεμάτη χαρά, ανακοινώνει στον Στάθη τα νέα, όμως η αντίδρασή του την «παγώνει». Η Χριστιάνα βρίσκει τρόπο να ξεμπλέξει τη Δάφνη από τους εκβιαστές, αλλά της λέει ψέματα για το πώς το κατάφερε, γιατί δεν θέλει να αποκαλύψει ότι εμπλέκεται με τη μαφία. Υπερπροστατευτική σε βαθμό παρεξηγήσεως γίνεται η Αριάδνη και, για πρώτη φορά, δημιουργείται μεγάλη ένταση με την Ισμήνη. Ο Στάθης κι ο Παυλής πιάνονται στα χέρια για χάρη της Ερωφίλης. Όταν ο Αντώνης μπαίνει ανάμεσά τους για να τους χωρίσει, ζητάει να μάθει τι συνέβη και τότε όλα κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν.