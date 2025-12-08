Νίκος Βέρτης: «Ακόμα αντέχω, αλλά κάποια στιγμή θα κάνω ένα διαλειμματάκι»

Ο διάσημος τραγουδιστής Νίκος Βέρτης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και στη Βασιλική Μπασιούρη, αναφερόμενος αρχικά στην 10η σεζόν του στο YTON.

«Είμαστε στη 10η σεζόν στο YTON, να περιμένετε διασκέδαση και κάτι πολύ εντυπωσιακό. Το μαγαζί είναι ανακαινισμένο και ανανεωμένο. Ακόμα αντέχω, αλλά κάποια στιγμή θα κάνω ένα διαλειμματάκι», δήλωσε ο Νίκος Βέρτης.

Την Λίλα μάλιστα, η οποία είναι μαζί του στο μαγαζί φέτος, την χαρακτήρισε ως «αστέρι»

Ο Νίκος Βέρτης είπε στη συνέχεια: «Πριν βγω στη σκηνή κάνω την προσευχή μου. Και όταν βγαίνω προσπαθώ να δώσω αυτό που ζητάει ο κόσμος να δει και να ακούσει. Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό».