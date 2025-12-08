Ζέτα Μακρυπούλια: «Αν λύσεις τα εσωτερικά, τα εξωτερικά λύνονται πιο εύκολα, σχεδόν από μόνα τους»

Για το εορταστικό τεύχος του Madame Figaro Κύπρου φωτογραφήθηκε η Ζέτα Μακρυπούλια, παραχωρώντας μία εκ βαθέων συνέντευξη στη δημοσιογράφο, Δέσποινα Αντωνίου.

Η παρουσιάστρια του ANT1 και ηθοποιός μοιράστηκε προσωπικές της πτυχές για το πώς βλέπει τον εαυτό της μέσα στα χρόνια, την επιείκεια με την οποία αντιμετωπίζει τα λάθη της, ενώ παραδέχεται πως έχει περάσει κρίση ηλικίας.

«Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια έχω επιλέξει να κρατήσω μια απόσταση από τις συνεντεύξεις, ίσως γιατί ένιωσα την ανάγκη να προστατεύσω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Οπότε, ναι, έχει χαθεί η εξοικείωση που μπορεί να είχα κάποτε. Από την άλλη, έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι αν πράγματι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει λεπτομέρειες της ζωής μας ή αν αυτό είναι μια ψευδαίσθηση που δημιουργήθηκε μέσα από τον κόσμο των media», εξομολογείται η Ζέτα Μακρυπούλια.

«Ναι, έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους, και ίσως λίγο και από εκεί που δεν το περίμενα. Είναι περισσότερο μια εσωτερική διαδικασία, όπου συνειδητοποιείς ότι ορισμένα πράγματα που σε κάλυπταν παλιά, δεν σε αγγίζουν πια. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι και οι εξωτερικές αλλαγές δεν δημιουργούν αναστάτωση στην ψυχολογία μου. Όμως αν λύσεις τα εσωτερικά, τα εξωτερικά λύνονται πιο εύκολα, σχεδόν από μόνα τους», παραδέχεται.

Συγχωρείς τον εαυτό σου;

«Πολύ δύσκολα. Μου παίρνει χρόνο, γιατί η πραγματική συγχώρεση προϋποθέτει να αναλάβεις την ευθύνη σου, να καταλάβεις γιατί έφτασες εκεί και τι σε οδήγησε. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Όμως, προσπαθώ να είμαι πιο επιεικής μαζί μου, να μην είμαι τόσο αυστηρή. Είναι μια σχέση που καλλιεργείται συνεχώς», απαντά η Ζέτα Μακρυπούλια.