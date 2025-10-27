Νέες εκπομπές και σειρές στην TV: Οι πρεμιέρες που περιμένουμε και το show της Ζέτας Μακρυπούλια

Τελευταίες εξελίξεις

Ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν υπάρχουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού, σχετικά με το πρόγραμμα των καναλιών, αλλά έρχονται και νέα προγράμματα τόσο σε σειρές όσο και σε εκπομπές. Σύμφωνα με το iefimerida.gr η μυθοπλασία κρατεί μια χαρά και στη prime time ζώνη των καναλιών είναι μέχρι τώρα νικήτρια, σε αντίθεση με τα ριάλιτι που δείχνουν να περνούν απαρατήρητα από το κοινό. Δραματικές και κωμικές σειρές έχουν δυναμική κρατώντας τους τηλεθεατές. Σειρές, όπως το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», «Τα Φαντάσματα»», «Porto Leone -Στη γειτνιά με τα κόκκινα φανάρια», «Να με λες μαμά» και το «Hotel ΕΛVIRA» έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις σημειώνοντας ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης. Από αυτή την βδομάδα ξεκινούν νέες σειρές στην τηλεόραση, ενώ μετά από 6 χρόνια επανέρχεται με καινούργια επεισόδια η οικογενειακή σειρά «Το Σόι σου». Το δίδυμο που αγαπήθηκε από τον «Σασμό», ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, σε νέα σειρά, ενώ αναμένονται κι άλλες πρεμιέρα, όπως η «Μεγάλη Χίμαιρα» που προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η πρεμιέρα. Οι σειρές που κάνουν πρεμιέρα Το «Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια την Παρασκευή 31/10 στις 20.00 με διπλό επεισόδιο στον Alpha

Από τις πιο αγαπητές οικογενειακές σειρές το «Σόι σου», που οι επαναλήψεις του χαρίζουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, επανενώνεται μετά από 6 χρόνια και ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα. Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ! Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές. Όλα δείχνουν αλλιώς μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ. Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες είναι «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»!

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά! Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη! «Ο γιατρός» επιστρέφει στις 31/10 στις 22.00 στον Alpha «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται στον Alpha με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες, από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 22:00. Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση. Όντας και πάλι διευθυντής της Παθολογικής κλινικής, προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους που του θέτει η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι του για να μη θυσιάσει την ποιότητα των υπηρεσιών του τμήματος και τη φροντίδα που παρέχει προς τους ασθενείς. Στο τέλος όμως μιας δύσκολης μέρας στη «Μέριμνα», η αγωνία του για το μέλλον της πτέρυγας θα δώσει τη θέση της στην αγωνία για το δικό του παρελθόν. Πώς θα σταθεί απέναντι σε μια ακόμα πιο δύσκολη πρόκληση; Να αντιμετωπίσει ένα παρελθόν διαφορετικό από αυτό που του είπαν. Θα χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά από την αρχή, από το μόνο ουσιαστικό: τη θεραπεία ασθενών ως όχημα για να «θεραπεύσει» τον ίδιο του τον εαυτό.

Ανασυνθέτοντας τις μνήμες Μια ανάμνηση που έρχεται ξαφνικά και στιγμιαία στο μυαλό του Αντρέα είναι αρκετή για να του δημιουργήσει την ελπίδα ότι η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει. Η ελπίδα αυτή όμως, στην πιθανότητα και μόνο ότι μπορεί να βγει αληθινή, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα για τη Σοφία και την Άννα. Η Σοφία, έχοντας πιστέψει πια πως ο Ανδρέας δεν υπήρχε περίπτωση να θυμηθεί ποτέ τον έρωτα που έζησαν, προχώρησε τη ζωή της. Τι θα γίνει όμως τώρα, αν ο Ανδρέας ανακαλύψει ξανά την αγάπη που ένιωθε για εκείνη πριν το ατύχημά του και θέλει να είναι και πάλι μαζί; Κι η Άννα απ’ τη μεριά της έχει λόγους να φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όσο ξετυλίγεται η ιστορία του παρελθόντος παράλληλα με το παρόν, βλέπουμε ότι η Άννα δεν έχει υπάρξει απολύτως ειλικρινής με τον Ανδρέα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σύμπαν αναμνήσεων ξυπνά. Η μνήμη δυναμική, γεμάτη αντιφάσεις, καθοδηγεί. Αλλά θεραπεύει; Πόσες φορές μπορείς να ξεκινήσεις τη ζωή σου από την αρχή; Ο Ανδρέας τώρα έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχε ποτέ: από το παρόν να συνδεθεί με το παρελθόν, ανασυνθέτοντας τη ζωή του και αντιμετωπίζοντας ένα παρελθόν διαφορετικό απ’ αυτό που του έχουν διηγηθεί. Οι συνεχόμενες θεραπείες με τη βοήθεια του Απόστολου, φέρνουν συνεχώς σκηνές από τα χρόνια της αμνησίας στο μυαλό του. Ασύνδετες και σκόρπιες όμως. Σαν ένα παζλ του οποίου τα κομμάτια πρέπει να ενώσει για να φτιάξει την ολοκληρωμένη εικόνα των αναμνήσεών του. Και παρόλο που τα εμπόδια είναι αρκετά, εκείνος, μέσα από την προσωπική του επαφή με τους ασθενείς του και τις ιστορίες τους, βρίσκει πάντα τον τρόπο να ενώνει τα κομμάτια. Θεραπεύει και θεραπεύεται. Είναι όμως πραγματικές μνήμες τα κομμάτια αυτά που έχει στα χέρια του ή το παζλ που δημιουργεί τον απομακρύνει απ’ την αλήθεια; Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ. «Μια νύχτα μόνο», η νέα σειρά, κάνει πρεμιέρα 1/11 στις 21.00 στο Mega

Δυο άνθρωποι βαθιά σημαδεμένοι, μια συμφωνία ανίερη κι ένας έρωτας που γεννιέται εκεί, όπου όλα μοιάζουν χαμένα. Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», με τους Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρη Λάλο, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1 η Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00. Υπόθεση: Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια επιτυχημένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός οκτάχρονου παιδιού, που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απομονωμένη από την οικογένεια του συζύγου της, παλεύει μόνη για να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Όταν όλες οι πόρτες κλείνουν, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρόταση, που δοκιμάζει τις αξίες, τα όρια και τις άμυνές της. Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας ισχυρός επιχειρηματίας, με κύρος.Ένας άνδρας εσωστρεφής, με πληγές από το παρελθόν, που δεν έχουν επουλωθεί. Πίσω από την ψυχρή του εικόνα, κρύβεται ένας άνθρωπος πληγωμένος, που φοβάται να εμπιστευτεί και να αγαπήσει. Η συνάντησή του με την Αρετή θα ανατρέψει όσα θεωρούσε δεδομένα.

Όταν η Αρετή ζητά οικονομική βοήθεια για να σώσει το παιδί της, εκείνος της προτείνει, ως αντάλλαγμα, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Μια νύχτα, που ξεκινά ως συμφωνία ανάγκης, αλλά μετατρέπεται σε έναν έρωτα παράφορο, αληθινό και καταλυτικό. Ενοχές, συγκρούσεις και συναισθήματα ανείπωτα δένουν τις ζωές τους, σε μια σχέση που θα τους αλλάξει για πάντα. Κάποιες φορές, η πιο σκοτεινή στιγμή μπορεί να γίνει αφορμή για να γεννηθεί το πιο δυνατό φως. Παίζουν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα. Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα Η νέα σειρά «Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα στις 2/11 στις 21.00 με διπλό επεισόδιο στον Ant1

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο. Υπόθεση: Ένας έγκριτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του, Άλκης, τραυματίζει σοβαρά με το αυτοκίνητο έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει. Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει γράψει τη δική της σκοτεινή ιστορία. Μιας οικογένειας που έχει το δικό της σύστημα Δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή.

Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο. Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, ξεκινά την πιο επικίνδυνη διαδρομή της ζωής του. Μέχρι πού θα φτάσει; Ποια όρια θα ξεπεράσει; Πόσους νόμους είναι διατεθειμένος να παραβιάσει; Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου |Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου Στα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχεται η ώρα για την τελευταία πράξη -Πρεμιέρα 5 Νοεμβρίου στις 22.30 στον Ant1

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταία Πράξη. Θα προβάλλονται κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα. Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά. Στη συναρπαστική Τελευταία Πράξη, όλα ανατρέπονται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει και οι θύτες γίνονται θηράματα. Τι θα προκαλέσει η απόφαση της Μαρίνας να δώσει στη Μάγια αποδείξεις ότι ο Άγης δεν την ξεπέρασε; Μπορεί να την πείσει ότι ο άντρας της πλέον παίζει και με τις δύο; Υπόθεση: Η Μαρίνα κάνει μια ύστατη προσπάθεια να βγάλει οριστικά τον πρώην σύζυγό της από τη ζωή της, αλλά δεν έχει υπολογίσει την εμμονή του Άγη να την καταστρέψει. Μαζί με τους φίλους που απομάκρυνε, ο Άγης έχασε και την προτεραιότητα που είχε στη ζωή του γιου του. Παρασυρμένος από τον θυμό, τους θεωρεί όλους υπεύθυνους για τα δικά του λάθη. Και παρόλο που οι πρώην φίλοι του προσπαθούν διακριτικά να αδιαφορήσουν, εκείνος συνεχίζει να τους προκαλεί. Έχοντας βάλει στόχο να εκδικηθεί όσους κρίνει ότι τον έβλαψαν, οι παρασκηνιακές του κινήσεις είναι πλέον ανεξέλεγκτες.

Όταν ο Χρήστος συνειδητοποιεί το σχέδιό του, βγαίνει στην αντεπίθεση και αρχίζει να μελετά το παρελθόν και τις κινήσεις του. Η Μάγια συνειδητοποιεί τα ψέματά του και παίρνει μιαπολύ δύσκολη απόφαση. Πού θα φτάσει το μένος του Άγη και, κυρίως, ποιο μυστικό από το ένοχοπαρελθόν του θα τον καταστρέψει τελείως; Παίζουν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου,Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος. Οι εκπομπές που έρχονται στην τηλεόραση

Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς, σε ότι αφορά τις εκπομπές για εκτιμήσεις, υπάρχει μια γενικότερη εικόνα. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κατασταλάξει, καθώς υπάρχουν συνεχώς αλλαγές -ειδικότερα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. «Κοινωνία ώρα Mega», «Happy Day» και «Σήμερα» οδηγούν την κούρσα σε ότι αφορά την πρωινή ενημερωτική ζώνη, ενώ το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» παλεύει, προς το παρόν, με τα μονοψήφια. Να σημειώσουμε ότι, αν και μόλις ένα μήνα στον αέρα, η εκπομπή «Power Talk», με παρουσιάστρια την Τατιάνα Στεφανίδου «κόπηκε» ήδη από το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ, λόγω αρνητικής τηλεθέασης. Σε πολύ χαμηλά νούμερα, κινείται από την αρχή της σεζόν και η εκπομπή «Το χουμε!» με τον Κώστα Τσουρό στο ίδιο κανάλι. Κατερίνα Καραβάτου σε τελικές συζητήσεις με τον Ant1 για νέα εκπομπή

Στις τελικές διαπραγματεύσεις βρίσκεται η Κατερίνα Καραβάτου ώστε να συνεχίσει στον Ant1. Η παρουσιάστρια, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια που παρουσίασε διάφορα format στον ΣΚΑΙ πήρε μεταγραφή στον Ant1 για την παρουσίαση καλοκαιρινής εκπομπής. Αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με την εκπομπή να σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ακόμα και όταν ξεκίνησαν οι πρώτες ενημερωτικές της φετινής σεζόν, το κανάλι θέλησε να κρατήσει την Κατερίνα Καραβάτου. Και μπορεί η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου να είχε κατοχυρωθεί από την Ελένη Τσολάκη, η οποία ζορίζεται πολύ στους πίνακες τηλεθέασης τερματίζοντας στην 4η θέση, ωστόσο φαίνεται να ενεργοποιείται η μεσημεριανή ζώνη για την Κατερίνα Καραβάτου. Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα αναμένονται οι τελικές ανακοινώσεις. «Τσαντίρι» και «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν στην τηλεόραση

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει στις 29/10 στις 21.00 στο Mega

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο έχει ξεκινήσει. Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00, στο MEGA. Το «Τσαντίρι» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν με στόχο να προσφέρει το καθιερωμένο δίωρο γέλιου, αλλά και προβληματισμού στους τηλεθεατές. Στην πρώτη «καλησπέρα» της σεζόν, ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει μαζί του στη σκηνή τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες αναλαμβάνουν να δώσουν ρυθμό και μελωδία στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Ο δημιουργός θα έχει φυσικά στο πλευρό του, όπως πάντα, αγαπημένους καλλιτέχνες, στους οποίους εμπιστεύεται τα κείμενά του όλα αυτά τα χρόνια και μαζί προσθέτουν μια πινελιά Επιθεώρησης στην εκπομπή του MEGA. Με όχημα τη σάτιρα και εργαλεία τη διεισδυτική του ματιά –αλλά και τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης– ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει να καθρεφτίσει την κοινωνία και να ενσαρκώσει τα 1.000 πρόσωπα της επικαιρότητας. Οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν στις 3/11 στις 20:00 στον Ant1

Η σατυρική εκπομπή επιστρέφει για ακόμα μια σεζόν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20.00, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στον Ant1. Νέα εκπομπή «Vita News» -Πρεμιέρα 1/11στις 13.40 στο Mega

Η υγεία, η ευεξία και το ευ ζην αποκτούν τη δική τους σταθερή θέση στο MEGA News. Από το Σάββατο 1 η Νοεμβρίου, και κάθε Σάββατο στις 13:40, η Νόνη Δούνια παρουσιάζει το «Vita News», μία σύντομη και ταυτόχρονα ολοκληρωμένη εκπομπή υγείας με τεκμηριωμένες αναλύσεις αλλά και απλές, χρηστικές συμβουλές. Με τη συμβολή εξειδικευμένων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, το «Vita News» φωτίζει όλα όσα αφορούν την πρόληψη, τη σωστή διατροφή, την ψυχική ισορροπία και τις νέες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη.

Η εκπομπή, σε συνεργασία με το περιοδικό Vita και το vita.gr, προσφέρει στους τηλεθεατές αξιόπιστες πληροφορίες και πρακτικά tips για μία πιο υγιή, ποιοτική και ισορροπημένη καθημερινότητα, με την πολυετή εμπειρία και την επιστημονική εγκυρότητα ενός περιοδικού που, εδώ και χρόνια, αποτελεί σημείο αναφοράς στην ενημέρωση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το λαμπερό show με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια

Η Ζέτα Μακρυπούλια, μετά από πολλά χρόνια, κι έχοντας αφήσει το δικό της στίγμα στο «Dancing with the stars» επιστρέφει και στη βραδινή ζώνη του Ant1. Στην παρουσίαση του προγράμματος του καναλιού, ο Νίκος Χριστοφόρου είχε ανακοινώσει επίσημα την επιστροφή της Ζέτας Μακρυπούλια στη prime time ζώνη με νέο project που έχει τον προσωρινό τίτλο «Moments of your life».