Maestro: Στη Βουδαπέστη Παπακαλιάτης και Ανδριολάτου για γυρίσματα

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του Maestro.

Η ηθοποιός θέλησε να δώσει μια μικρή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τα παρασκήνια του νέου κύκλου της σειράς.

Στις εικόνες που ανάρτησε, εμφανίζεται μαζί με τον πρωταγωνιστή και δημιουργό του Maestro σε διάφορα σημεία της πόλης, να ποζάρουν άλλοτε κάνοντας βόλτα με ποδήλατο και άλλοτε σε μια γιορτινή χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Βουδαπέστη. Γυρίζοντας το ''Maestro in Blue''», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου