Maestro: Το spoiler του Ορέστη Χαλκιά για την τέταρτη σεζόν

«Ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται τόσο με το πρόβλημα του…»
Σεμια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τη Ναταλία Γερμανού, ο Ορέστης Χαλκιάς έδωσε ένα μικρό δείγμα του τι θα δούμε στον νέο κύκλο του Maestro. Ο ηθοποιός, αν και προσεκτικός, δεν έκρυψε ότι οι εξελίξεις που έρχονται θα φέρουν αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα την πορεία του χαρακτήρα του.
«Ισχύει ότι είναι πιο ντεντέκτιβ η ιστορία στον νέο κύκλο. Τώρα, για φονικά… δεν ξέρω, θα ‘χει διάφορα πράγματα. Η δική μου ιστορία εξακολουθεί να είναι πυλώνας, αλλά η οπτική αποκλίνει από μένα και αυτό είναι κάτι που ταράζει λίγο τον ρόλο μου».
«Ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται τόσο με το πρόβλημα του…»
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε πώς αντιδρά ο ήρωάς του στη μετατόπιση της πλοκής:
«Δηλαδή ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με το πρόβλημα του. Γιατί θα υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα».
Ένα σχόλιο που υποδηλώνει πως ο χαρακτήρας του θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέα συναισθηματικά φορτία και διαφορετικές ισορροπίες, καθώς το βάρος της υπόθεσης μετακινείται.
«Θα πω και άλλα τραγούδια στον νέο κύκλο…»
Ο Ορέστης Χαλκιάς δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το μουσικό κομμάτι του ρόλου του, αποκαλύπτοντας:
«Θα πω και άλλα τραγούδια στον νέο κύκλο της σειράς που όμως δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Θα πω ένα ελληνικό, πολύ αγαπημένο όλων και θα πω και ένα ξένο, το οποίο είναι η αλήθεια πως δεν το ήξερα αλλά είναι καταπληκτικό και θα ‘ναι αρκετά συναισθηματικό».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr