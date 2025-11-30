Maestro: Το spoiler του Ορέστη Χαλκιά για την τέταρτη σεζόν

Σεμια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τη Ναταλία Γερμανού, ο Ορέστης Χαλκιάς έδωσε ένα μικρό δείγμα του τι θα δούμε στον νέο κύκλο του Maestro. Ο ηθοποιός, αν και προσεκτικός, δεν έκρυψε ότι οι εξελίξεις που έρχονται θα φέρουν αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα την πορεία του χαρακτήρα του.

«Ισχύει ότι είναι πιο ντεντέκτιβ η ιστορία στον νέο κύκλο. Τώρα, για φονικά… δεν ξέρω, θα ‘χει διάφορα πράγματα. Η δική μου ιστορία εξακολουθεί να είναι πυλώνας, αλλά η οπτική αποκλίνει από μένα και αυτό είναι κάτι που ταράζει λίγο τον ρόλο μου».

«Ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται τόσο με το πρόβλημα του…»

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε πώς αντιδρά ο ήρωάς του στη μετατόπιση της πλοκής:

«Δηλαδή ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με το πρόβλημα του. Γιατί θα υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα».

Ένα σχόλιο που υποδηλώνει πως ο χαρακτήρας του θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέα συναισθηματικά φορτία και διαφορετικές ισορροπίες, καθώς το βάρος της υπόθεσης μετακινείται.