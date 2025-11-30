Back to Top
Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Φάνης Παπαναγιωτάκης και Παναγιώτης Μεταξάς στον δεύτερο γύρο

Νέες κάλπες την επόμενη Κυριακή

Σε δεύτερο γύρο οδηγούνται οι εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, κατά τον οποίο την επόμενη Κυριακή θα αναμετρηθούν για τη θέση του Προέδρου ο  Φάνης Παπαναγιωτάκης και Παναγιώτης Μεταξάς.

Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ο Φάνης Παπαναγιωτάκης συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, συνολικά 180. Ακολούθησε ο Παναγιώτης Μεταξάς με 126 ψήφους. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Πέτρος Ντερέκης με 113 ψήφους, ενώ τέταρτος κατατάχθηκε ο Θάνος Γαβριηλόπουλος με 78 ψήφους. Ο Παναγιώτης Ασπρούλιας έλαβε 69 ψήφους και ο Αιμίλιος Ρουμελιώτης 9.

Συνολικά, από τα 752 εγγεγραμμένα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου ψήφισαν τα 593. Καταγράφηκαν επίσης 8 άκυρα και 10 λευκά ψηφοδέλτια.

