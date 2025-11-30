Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, μετά την είσοδο δεκάδων τρακτέρ στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν οι αγρότες της περιοχής.

Οι αγρότες έσπασαν προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία.

Στο μπλόκο έχουν φτάσει και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Προηγήθηκαν επεισόδια τόσο στη Νίκαια όσο και στον Πλατύκαμπο. Αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό, ενώ σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν όχημα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες.

Στη Νίκαια, η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες των ΜΑΤ, όμως, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπουν στην Εθνική Οδό.

Παράλληλα, στην περιοχή έγιναν και προσαγωγές αγροτών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Τα τρακτέρ παραμένουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο και η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αγρότες δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας - συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου -από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ισχύ με προηγούμενη απόφαση.

Συγκεκριμένα, αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από τις 16.15 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

- στις εισόδους - εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

- στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.