Tροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός του Hyundai να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό, όταν δύο οχήματα ένα Hyundai Atos και ένα Peugeot 206, συγκρούστηκαν μετωπικά.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός του Hyundai να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσια της Αμαλιάδας, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα λίγα λεπτά αργότερα.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός, που επέβαινε στο Peugeot 206, προληπτικά.Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
πηγή patrisnews.com
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr