Μπλόκα αγροτών: Συγκρούσεις με τα ΜΑΤ - Δύο τραυματίες και τρεις συλλήψεις

Ένταση και χημικά νωρίτερα στον Πλατύκαμπο πριν από το αγροτικό μπλόκο στη Νίκαια, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό στην Καρδίτσα

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν στηθεί το μεγάλο αγροτικό μπλόκο στη Νίκαια, όπως είχε ανακοινώσει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Καθώς οι αγρότες κατευθύνονταν με τα τρακτέρ τους προς το σημείο, προσπάθησαν να εισέλθουν στην Εθνική Οδό, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Δύο άτομα διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ένας από αυτούς είναι γνωστός συνδικαλιστής, ο οποίος έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα και δέχθηκε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

Ένταση και στην Καρδίτσα Ένταση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι μεταξύ αγροτών της Καρδίτσας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων όταν οι πρώτοι με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας. Τελικά οι αγρότες κατάφεραν και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως οργανωμένα δίνουμε αγώνα επιβίωσης ενάντια όχι μόνο στην απληρωσιά αλλά και ενάντια στο τεράστιο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που αγοράζουν τα προϊόντα μας οι εμποροβιομήχανοι, τις ανύπαρκτες υποδομές.