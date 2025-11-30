Λούτσα: Μπροστά στην οικογένειά του σκοτώθηκε ο 24χρονος

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11/25) στη Λούτσα. Ένας 29χρονος χτύπησε τέσσερα άτομα τα οποία βρίσκονταν πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ανάμεσά τους ήταν και ένας 24χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του μπροστά στη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του.

Λίγο πριν από το θανατηφόρο χτύπημα, ο ίδιος οδηγός φέρεται να είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και είχε φύγει χωρίς να σταματήσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε στο παρελθόν απασχολήσει την Αστυνομία για ναρκωτικά και συμμετοχή σε σοβαρό τροχαίο το 2020, σύμφωνα με το ethnos.gr

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε λήψη δείγματος αίματος, προκειμένου οι τοξικολογικές εξετάσεις να δείξουν εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ουσίες. Το πρώτο αλκοτέστ με σύστημα εκπνοής βγήκε αρνητικό, σύμφωνα με το ethnos.gr

«Είχαν μόλις σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους»



Ο 24χρονος είχε φτάσει πρόσφατα στην Ελλάδα, καθώς ζούσε στο εξωτερικό και ήρθε για την ορκωμοσία της φίλης του. Σύμφωνα με μαρτυρία του θείου και νονoύ του, όλα συνέβησαν σε λίγα δευτερόλεπτα:

«Μόλις είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο. Ο ανιψιός μου ήταν πίσω, στο πορτμπαγκάζ, δίπλα του η σύντροφός του και μπροστά η αδελφή του», ανέφερε, προσθέτοντας πως όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ο νεαρός ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.

Η 21χρονη σύντροφός του νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με κροταφική κάκωση και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδελφή του έχουν υποστεί ελαφρές κακώσεις και πήραν εξιτήριο.