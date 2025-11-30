Πώς έγινε το τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν

Τραγωδία με τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λούτσα όταν ένα αυτοκίνητο, βγήκε από την πορεία του και παρέσυρε τρία άτομα με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Το τροχαίο στη Λούτσα έγινε λίγο μετά τις 12:30… Ο οδηγός ενός ΙΧ που κινούνταν στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε τρία άτομα, τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο.

Από αυτούς δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο ο τρίτος τραυματίστηκε θανάσιμα κι έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, η οποία μέσα από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων προσπαθεί να βρει τι ακριβώς έγινε.