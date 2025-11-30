Back to Top
Πάτρα: Τροχαίο με το... καλημέρα- Εκτροπή οχήματος στην Ελευθερίου Βενιζέλου

Μετά τη συμβολή με την Πατρών- Κλάους

Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα, μετά τη συμβολή της με την Πατρών- Κλάους, όταν όχημα εκτράπηκε από την πορεία του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, οι οποίοι διευθετούν την κυκλοφορία και διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Ελευθερίου Βενιζέλου Εκτροπή ΙΧ Εκτροπή οχήματος

