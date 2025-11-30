Πάτρα: Καταδίκη για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών Ρομά

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή που είχε επιβληθεί σε συμβολαιογράφο, η οποία φέρεται ως μέλος κυκλώματος που διευκόλυνε αλλοδαπούς να εμφανιστούν ως δήθεν βιολογικοί πατέρες ανηλίκων παιδιών από Ρομά γυναίκες στην Πάτρα και το Ρίο, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Το κύκλωμα προχώρησε σε 18 εκούσιες αναγνωρίσεις παιδιών εκτός γάμου, με ψευδείς δηλώσεις πατρότητας, ενώ οι αλλοδαποί δεν ήταν πραγματικοί γονείς των παιδιών.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών είχε καταδικάσει τη συμβολαιογράφο για ψευδείς βεβαιώσεις κατ’ εξακολούθηση σε φυλάκιση 15 μηνών με τριετή αναστολή. Η ίδια είχε προσφύγει στον Άρειο Πάγο ζητώντας την αναίρεση της ποινής, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για παράβαση καθήκοντος και όχι ψευδή βεβαίωση, αίτημα που απορρίφθηκε ως αβάσιμο.

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται να ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία κατά των εμπλεκόμενων συμβολαιογράφων, ενώ η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από καταγγελία αστυνομικού για κύκλωμα που εκμεταλλευόταν τον νόμο 4251/2014 για την έκδοση αδειών διαμονής μέσω ψευδών συμβολαιογραφικών πράξεων.