Στα μπλόκα οι αγρότες: Ένταση, χημικά και διαπραγματεύσεις

Χιλιάδες αγρότες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας βγαίνουν από σήμερα στους δρόμους, δημιουργώντας μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων δράσεων τους, με στόχο να καταστήσουν σαφή τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Οι αγρότες ζητούν κυρίως στήριξη για την παραγωγή τους, μείωση του κόστους καυσίμων και λιπασμάτων, καθώς και δικαιότερους όρους στις επιδοτήσεις.

Πριν από λίγο ένταση επικράτησε στον κόμβο της Λάρισας μεταξύ αγροτών και αστυνομικών καθώς οι τελευταίοι δεν τους άφησαν να κλείσουν την εθνική οδό στον κόμβο της Νίκαιας.

Την ίδια ώρα έπεσαν χημικά και κρότου-λάμψης στο μπλόκο του Πλατύκαμπου, όταν αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή του αγροτοσυνδικαλιστή, Χρήστου Σιδερόπουλου.

Αγρότες κινήθηκαν επιθετικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις, όπου προχώρησαν σε νέα χρήση χημικών.

Ήδη στο σημείο η ένταση είναι τεράστια και ο δρόμος έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης με τους αγρότες πλέον να έχουν προσπεράσει τις κλούβες της αστυνομίας και πεζή να πορεύονται προς την Εθνική Οδό.