Πάτρα: Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος εστίασης για πώληση αλκοόλ σε 5 ανήλικους

Στην Πάτρα συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα η ιδιοκτήτρια και ο προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά από έλεγχο της Αστυνομίας, καθώς πωλούσαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους.

Στον έλεγχο εντοπίστηκαν πέντε ανήλικοι ηλικίας 15 έως 16 ετών, ενώ σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η ιδιοκτήτρια και ο προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα εντοπίστηκαν πέντε ανήλικοι – τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας 15 έως 16 ετών – στους οποίους είχαν πωληθεί αλκοολούχα ποτά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.