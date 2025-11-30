Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος εστίασης για πώληση αλκοόλ σε 5 ανήλικους

Πάτρα: Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύ...

Στον έλεγχο εντοπίστηκαν τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι, στα οποία είχαν πωληθεί αλκοολούχα ποτά

Στην Πάτρα συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα η ιδιοκτήτρια και ο προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά από έλεγχο της Αστυνομίας, καθώς πωλούσαν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους.

Στον έλεγχο εντοπίστηκαν πέντε ανήλικοι ηλικίας 15 έως 16 ετών, ενώ σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η ιδιοκτήτρια και ο προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα εντοπίστηκαν πέντε ανήλικοι – τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας 15 έως 16 ετών – στους οποίους είχαν πωληθεί αλκοολούχα ποτά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Καταδίκη για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών Ρομά

Πάνω από 8.500 καταγγελίες για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες

Πάτρα: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Χαραλάμπη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αλκοόλ Συλλήψεις Εστίαση

Ειδήσεις