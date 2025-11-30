Ρούμπιο: Οι συνομιλίες έχουν στόχο να «ανοίξουν τον δρόμο» σε μια κυρίαρχη Ουκρανία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία έχουν στόχο να "ανοίξουν τον δρόμο" σε μια κυρίαρχη Ουκρανία.

"Δεν πρόκειται απλά για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για το άνοιγμα ενός δρόμου προκειμένου να καταστεί δυνατό η Ουκρανία να μείνει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και σε ευημερία", δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε από την πλευρά του ότι θέλει να συζητήσει με τους Αμερικανούς για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία του έχει ως αποστολή "να εγγυηθεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας".

Ξεκίνησε η συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα - Το Κίεβο λέει ότι εργάζεται για "πραγματική ειρήνη"

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα στη Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, με αντικείμενο το αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές υπό την ηγεσία του Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνοδεία του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, του Τζάρεντ Κούσνερ, ξεκίνησαν τη συνάντηση γύρω στις 10:10 τοπική ώρα (17:10 ώρα Ελλάδας).

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια ειρηνευτική συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος του Κιέβου με τη Ρωσία βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, στην πλατφόρμα X.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».