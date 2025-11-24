Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας: «Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»

Ο Τραμπ έρχεται με την ανάρτησή του να στηρίξει το αίσθημα αισιοδοξίας που εξέφρασε λίγες ώρες νωρίτερα και ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε μετά τις χθεσινές συνομιλίες ότι νιώθει «πολύ αισιόδοξος για την πιθανότητα σύναψης συμφωνίας πολύ γρήγορα».

Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει το κλίμα αισιοδοξίας που έχει η Ουάσινγκτον γράφοντας ότι «είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Δεν θα το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

«Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», όσον αφορά στην ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει σήμερα (24/11) ο Ντόναλντ Τραμπ.

<iframe src="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115604227117479754/embed" class="truthsocial-embed" style="max-width: 100%; border: 0" width="600" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://truthsocial.com/embed.js" async="async"></script>

«Μεγάλη η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις»

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, είπε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης, επί του σχεδίου Τραμπ, έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία, όπως ενημέρωσε ο Παντελής Βαλασόπουλος μιλώντας στο Open.

Σύμφωνα με τον κ. Βάντεφουλ «όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στο ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από το σχέδιο και αυτό συνιστά μεγάλη πρόοδο και καθοριστική επιτυχία. «Ήταν σαφές από την αρχή ότι όποια συμφωνία δεν μπορεί να παρακάμπτει τους Ευρωπαϊους και τους Ουκρανούς».

Επικοινωνία Μερτς-Τραμπ για τη διορία

Επικαλούμενος ρεπορτάζ της Bild, ο Παντελής Βαλασόπουλος είπε ότι ο καγκελάριος Μερτς επικοινώνησε με τον Τραμπ και τον ρώτησε αν ισχύει η διορία που έχει δοθεί μέχρι την Πέμπτη και η απάντηση που πήρε ήταν ότι δεν ισχύει «αλλά ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Ο Μερτς μάλιστα φέρεται να επικοινώνησε και με τον πρωθυπουργό της Κίνας Λι Τσιάνγκ, ζητώντας του να ασκήσει πιέσεις προς τη Ρωσία για να κάνει και από την πλευρά της βήματα ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Παραγωγικές συνομιλίες»

Οι συνομιλίες στη Γενεύη, που επισήμως ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ, διεξήχθησαν με βάση σχέδιο 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να λάβει τέλος η ένοπλη σύρραξη των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων χρόνων, με έναυσμα τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022.

«Οι συνομιλίες ήταν πολύ παραγωγικές, επικεντρωμένες και με σεβασμό, υπογραμμίζοντας την κοινή δέσμευση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική προεδρία και χαρακτηρίζεται «κοινή» δήλωση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Τα μέρη «επαναβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να σέβεται πλήρως την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας», συνεχίζει το κείμενο, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και το Κίεβο «συνέταξαν νέα εκδοχή» του «πλαισίου συμφωνίας ειρήνης», «επικαιροποιημένη» και «επεξεργασμένη».

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Αντρίι Γέρμακ, δεξί χέρι του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε επίσης λόγο στη Γενεύη για «πολύ καλή πρόοδο» στις συνομιλίες, ενώ ο ίδιος ο ουκρανός πρόεδρος είπε πως η νέα εκδοχή πλέον αντανακλά «την πλειονότητα των προτεραιοτήτων-κλειδιών» του Κιέβου.

Ο Τραμπ είχε δώσει προθεσμία ως την 27η Νοεμβρίου στον Ζελένσκι για να απαντήσει, προτού πει προχθές Σάββατο ότι το σχέδιο δεν ήταν η «τελευταία προσφορά» του.

Η αρχική εκδοχή του εγγράφου συνάντησε αντίσταση στο Κίεβο και από πλευράς ευρωπαίων συμμάχων του, που πήγαν χθες στη Γενεύη για να αποτρέψουν εξαναγκασμό της Ουκρανίας να συνθηκολογήσει, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το σχέδιο της ΕΕ

Το δικό τους σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία, ως αντιπρόταση στο σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, έχουν καταρτίσει οι ευρωπαίοι ηγέτες προκειμένου να μην βγει φανερά ευνοημένη η Ρωσία, όπως τονίζουν ότι θα συμβεί σε περίπτωση που περάσει η πρόταση Τραμπ. Το ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, περιλαμβάνει πρόβλεψη για πιθανή επιστροφή της Ρωσίας στην ομάδα των G8, καθώς και ανώτατο όριο στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε στην στην έκτακτη συνάντηση της Γενεύης. Όπως δήλωσε χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, οι ΗΠΑ ήδη κάνουν αλλαγές στο σχέδιο που έχουν προτείνει αν και το τελικό κείμενο θα χρειαστεί την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ και προφανώς της Ρωσίας. Εμφανίστηκε πάντως πολύ αισιόδοξος με την πρόοδο που έχει συντελεστεί και ενδεικτικό είναι ότι χαρακτήρισε τις χθεσινές συνομιλίες ως την πιο σημαντική ημέρα, μέχρι την επόμενη, για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας.