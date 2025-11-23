«Η πιο παραγωγική συνάντηση»: Θετικά μηνύματα από ΗΠΑ και Ουκρανία στη Γενεύη

Συνομιλίες γύρω από το σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ

Οι συνομιλίες στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία χαρακτηρίστηκαν παραγωγικές, σύμφωνα με δηλώσεις του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του διαπραγματευτή του Κιέβου Αντριι Γερμάκ. «Θεωρώ ότι είχαμε πιθανότατα την πιο παραγωγική και σημαντική μέχρι στιγμής συνάντηση σε ολόκληρη αυτή τη διαδικασία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους τονίζοντας ότι οι αντιπροσωπείες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν την Κυριακή (23/11) στη Γενεύη για να συζητήσουν το σχέδιο που παρουσίασε η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του εκτιμούν ότι η εν λόγω πρόταση εμπεριέχει σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Ενώ μέσω πυρετωδών διεργασιών στη Γενεύη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποστηρίξει το 28-σημείων σχέδιο, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία δεν υπήρξε ευγνώμων για τις αμερικανικές προσπάθειες στον πόλεμο, γεγονός που οδήγησε Ουκρανούς αξιωματούχους να υπογραμμίσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στήριξή του. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση μηνύματος στα κοινωνικά μέσα μηνύματος του αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές», έγραψε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ. Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει προθεσμία μέχρι την Πέμπτη να εγκρίνει το σχέδιο, το οποίο καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να αποδεχθεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της και να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Οι αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ που προτείνουν οι Ευρωπαίοι

Στο πλαίσιο των συνομιλιών στη Γενεύη, οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν μια τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.