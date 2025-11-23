Η Πάτρα υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης- ΒΙΝΤΕΟ

Οι ιερές ακολουθίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Πρωτοκλητείων θα συνεχίζονται καθημερινά στον ναό της Ευαγγελίστριας, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Αμέσως μετά την άφιξη, πραγματοποιήθηκε η λιτανευτική πομπή προς τον ιστορικό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας, όπου και τοποθετήθηκε η εικόνα. Εκεί τελέστηκε πανηγυρική Δοξολογία, ακολούθησαν οι επίσημες προσφωνήσεις και στη συνέχεια ο αρχιερατικός εσπερινός.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, κληρικοί, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και εκατοντάδες πιστοί που προσήλθαν για να τιμήσουν την άφιξη της Εικόνας στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων 2025.

Η εικόνα, πιστό αντίγραφο της θαυματουργής μορφής που φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, έφθασε λίγο πριν από τις 5.30, μεταφερόμενη από τον Καθηγούμενο της Μονής, Γέροντα Εφραίμ. Το κλίμα ήταν βαθιά κατανυκτικό, με τη Φιλαρμονική του Δήμου Πατρέων να συνοδεύει μουσικά την υποδοχή.

Η ιστορία της εικόνας της Παναγίας Εσφαγμένης

Η σεπτή εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης συνδέεται με ένα θαυματουργικό γεγονός που περιγράφεται σε χειρόγραφο του 17ου αιώνα, γνωστό ως «Προσκυνητάριον του Βατοπαιδίου» στο κεφάλαιο «Περί της ιεράς Εικόνος της Εσφαγμένης και του παρ’ αυτής εξαισίου τερατουργήματος».

Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, υπήρχε ένας ιδιότροπος ιεροδιάκονος και εκκλησιάρχης που συνήθιζε να καθυστερεί να παρευρεθεί στην Τράπεζα, λόγω του διακονήματός του.

Μια μέρα, ο υπεύθυνος της Τράπεζας, αγανακτισμένος από τις συνεχείς καθυστερήσεις, αρνήθηκε να δώσει φαγητό στον ιεροδιάκονο & εκείνος κυριευμένος από οργή, στράφηκε προς την εικόνα της Θεοτόκου και ξεστόμισε τα εξής λόγια:

«Μέχρι πότε θα σε υπηρετώ και θα κοπιάζω και εσύ δεν θα μεριμνάς ούτε για την τροφή μου;». Τότε, σε μια πράξη ιεροσυλίας, πήρε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε το πρόσωπο της Παναγίας. Τη στιγμή αυτή συνέβη ένα μεγάλο θαυμαστό γεγονός καθώς αίμα άρχισε να ρέει από το πληγωμένο πρόσωπο της εικόνας της Παναγίας, λες και ήταν ζωντανό, ενώ ο ιεροδιάκονος τυφλώθηκε επιτόπου και έπεσε κάτω σαν τρελός.

Ο ιεροδιάκονος, όπως λέγεται, συντετριμμένος από την ασεβή πράξη του, παρέμεινε τυφλός για τρία χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, προσευχόταν ακατάπαυστα σε ένα στασίδι μπροστά από την εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης για να τον συγχωρέσει.

Οι Πατέρες της Ιεράς Μονής επίσης προσεύχονταν για την εξιλέωσή του. Η Υπεραγία Θεοτόκος, εμφανίστηκε στον ηγούμενο και του ανήγγειλε πως ο ιεροδιάκονος θα θεραπευτεί. Ωστόσο, προειδοποίησε πως η αμαρτία του διακόνου θα τον ακολουθεί και μετά το θάνατο, καθώς το χέρι που διέπραξε την αμαρτία θα παρέμενε για πάντα τιμωρημένο. Πράγματι, όταν έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του. Πράγματι, ενώ το σώμα του είχε αποσυντεθεί, το χέρι του παρέμενε μαύρο και παραμορφωμένο.

Μέχρι και σήμερα, το τιμωρημένο χέρι του ασεβούς εκκλησιάρχη βρίσκεται πλάι στην θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.