ΚΕΤχ Πάτρας: Επιστροφή των φαντάρων και αναβαθμισμένες υποδομές

Μετά από χρόνια αναμονής, το Στρατόπεδο ΚΕΤχ στην Πάτρα ανοίγει ξανά για νεοσύλλεκτους.

Η πρώτη ΕΣΣΟ του προσεχούς Φεβρουαρίου αναμένεται να υποδεχθεί περίπου 400 φαντάρους, οι οποίοι θα υπηρετήσουν σε ένα Μικτό Σώμα, που περιλαμβάνει τις μονάδες Τεχνικού, Υλικού Πολέμου και Εφοδιασμού Μεταφορών. Η υποδοχή τους και η ορκωμοσία τους θα γίνει, με την παρουσία της ηγεσίας του ΓΕΣ, τοπικών αρχών, βουλευτών και εκπροσώπων της Εκκλησίας.

Η επαναλειτουργία του στρατοπέδου σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στον χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, με την Πάτρα να διασώζεται την τελευταία στιγμή και να καθίσταται κυρίαρχη πόλη μαζί με την 116 Πτέρυγα Μάχης Αράξου, την 117 Π.Μ. και το Στρατόπεδο Μεσολογγίου. Παράλληλα, καταργείται η 76 Μονάδα Επιστράτευσης στον Ριγανοκάμπο Εγλυκάδας, η οποία μεταφέρεται πλήρως στο ΚΕΤχ έως τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Νεολόγος".

Με κονδύλι άνω των 200.000 ευρώ, οι εγκαταστάσεις του ΚΕΤχ ανακαινίστηκαν ριζικά: οι θάλαμοι, τα μαγειρεία, τα εστιατόρια, οι τουαλέτες, τα εργαστήρια εκπαίδευσης και οι κοινόχρηστοι χώροι είναι πλέον έτοιμοι να υποδεχθούν τους νέους φαντάρους, εξασφαλίζοντας ένα λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον.

Η ανακαίνιση αυτή, σε συνδυασμό με τη στρατηγική τοποθέτηση της Πάτρας στον χάρτη της Άμυνας, αναμένεται να αφήσει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και αναζωογονώντας τη στρατιωτική παρουσία στην πόλη.