Για πανελλαδική κακοκαιρία προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

Η πρόγνωση του καιρού

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, μετά τα έντονα φαινόμενα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμύρες σε Ήπειρο και Κέρκυρα. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της νέας επιδείνωσης που προβλέπεται για τις επόμενες ημέρες. Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς μιλά για εβδομαδιαίο μοτίβο το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας (βροχοπτώσεων) λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά τα βόρεια αλλά και το Αιγαίο.

Σε παρόμοιο τόνο με σημερινή ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιεί για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. «Από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία». Όπως αναφέρει από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία προειδοποιούν για σημαντική επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες. Αναλυτικά η ανάρτησή του:

