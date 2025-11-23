Γιώργος Κώτσηρας στο 28ο Forum Ανάπτυξης: «Προτεραιότητα η προσιτή στέγη»

Στο 28ο Forum Ανάπτυξης συμμετείχε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος μίλησε στο thebest.gr για τις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη φορολογία ακινήτων και τη στήριξη τόσο των ενοικιαστών όσο και των ιδιοκτητών.

Όπως τόνισε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο επιστροφής του 1/12 του ενοικίου στους ενοικιαστές, ένα μέτρο που, όπως είπε, «αντιμετωπίζει ένα από τα πιο έντονα προβλήματα της καθημερινότητας».

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε επίσης:

-στις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογίας ακινήτων,

-στη διεύρυνση των φοροαπαλλαγών για τις τριετίες, ζήτημα που έχει θέσει επανειλημμένως η ΠΟΜΙΔΑ,

-και στη σημασία της συνεργασίας με φορείς όπως η ΠΟΜΙΔΑ και η Ένωση Ιδιοκτητών Αχαΐας, που –όπως είπε– «προσφέρουν πολύτιμα ερεθίσματα για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών».

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η προσιτή στέγη αποτελεί μείζονα κυβερνητική προτεραιότητα: «Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το θέμα επανειλημμένα. Πολλά υπουργεία υλοποιούν δράσεις για να αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα», ανέφερε.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι τα θετικά στοιχεία της οικονομίας «πρέπει να γίνονται αντιληπτά στην καθημερινότητα του πολίτη», τονίζοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 είναι αισιόδοξος, αλλά «η προσπάθεια δεν σταματά εδώ».

«Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης και θα κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά του», κατέληξε.