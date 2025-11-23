Κακοκαιρία: Ήπειρος και Κέρκυρα αντιμετωπίζουν τις καταστροφές- Η δύσκολη επόμενη μέρα για τους πληγέντες

Ανυπολόγιστες ζημιές
Οι κάτοικοι της δυτικής Ελλάδας και των βόρειων νησιών του Ιονίου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις καταστροφές από την κακοκαιρία και τις πλημμύρες. Αν και σήμερα ο καιρός είναι ελαφρώς βελτιωμένος, οι ήπιες βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την ήδη κρίσιμη κατάσταση, καθώς το έδαφος στην Ήπειρο και την Κέρκυρα είναι κορεσμένο και δεν απορροφά ούτε μικρές ποσότητες νερού.
Λόγω των καταστροφών, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς). Συνεργεία σε Κέρκυρα και Ήπειρο συνεχίζουν να απομακρύνουν φερτά υλικά από κατοικημένες περιοχές.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, νέες ισχυρές βροχές «χτύπησαν» την Κέρκυρα με αποτέλεσμα το υπέδαφος να διαβρωθεί ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο.
Μηχανήματα επιχειρούν διαρκώς να καθαρίσουν δρόμους, αλλά σε πολλά σημεία δρόμων η μία λωρίδα εξακολουθεί να είναι καλυμμένη από χώματα, ξύλα και δέντρα.
Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Στη χειρότερη θέση βρίσκονται 20 κοινότητες και οικισμοί της Κέρκυρας, στις οποίες υπάρχει διακοπή νερού και ρεύματος ενώ έχουν αποκλειστεί από τις γύρω περιοχές.
Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, τόνισε πως τη Δευτέρα δεν θα λειτουργήσουν σχολεία και πολιτιστικά κέντρα.
Ανυπολόγιστες ζημιές σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία
Στα Ιωάννινα οι βροχές δεν λένε να σταματήσουν προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε τοπικές αρχές και πολίτες.
Στην περιοχή της Πεδινής, έχουν σχηματιστεί λίμνες μέσα στα χωράφια.
Η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά στα Ιωάννινα και έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χιόνια στα γύρω βουνά. Η κακοκαιρία παραμένει έντονη τόσο στην πόλη όσο και γενικότερα στην Ήπειρο.
Σε Φιλιππιάδα, Τζουμέρκα και Άγναντα οι αρχές προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους. Και εκεί υπάρχει διακοπή νερού και ρεύματος ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει το δίκτυο.
