Διπλωματικός πυρετός στη Γενεύη για την Ουκρανία: Ξεκινούν οι συνομιλίες Δύσης για το σχέδιο Τραμπ

Οι πιέσεις εντείνονται γύρω από το ουκρανικό ζήτημα, μετά την παρουσίαση του σχεδίου 28 σημείων από τον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο καλεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να το αποδεχθεί ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Την Κυριακή (23.11.2025), αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, καθώς και σύμβουλοι από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία θα συναντηθούν στη Γενεύη για να εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις και τις επόμενες κινήσεις του Ουκρανού προέδρου.

Ο ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να αρχίσουν τις συνομιλίες στη Γενεύη σχετικά με τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν τα βασικά σημεία της πρότασης του Ντόναλντ Τραμπ που ήδη έχουν προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Μεταξύ άλλων προβλέπουν και ζητούν από την Ουκρανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις εδαφών, περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις και να αποχαιρετήσει μια για πάντα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

«Ελπίζουμε να διευθετήσουμε τις τελικές λεπτομέρειες, να καταρτίσουμε μια συμφωνία που θα είναι επωφελής για την Ουκρανία. Τίποτα δεν θα συμφωνηθεί μέχρι να συναντηθούν οι δύο πρόεδροι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη Γενεύη βρέθηκε και ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της λεγόμενης συμμαχίας E3 - Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας - καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία θα στείλει επίσης αξιωματούχο, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ευρωπαίοι και άλλοι δυτικοί ηγέτες δήλωσαν το Σάββατο ότι το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο -για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορηθεί πως βασίζεται σε ρωσικές απαιτήσεις- αποτελεί βάση για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά χρειάζεται «περαιτέρω επεξεργασία», καθώς επιδιώκουν μια καλύτερη συμφωνία για το Κίεβο πριν λήξει η προθεσμία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Καταλυτική ημερομηνία για τις ΗΠΑ είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών.

Πηγή της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ειρήνης, βασισμένο στην αμερικανική πρόταση, έχει σταλεί στην Ουκρανία και στην αμερικανική κυβέρνηση.

Πριν από τις συνομιλίες, και αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε την προθεσμία για την αποδοχή του σχεδίου που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η χώρα του κινδυνεύει να χάσει την αξιοπρέπειά της και την ελευθερία της ή τη στήριξη της Ουάσιγκτον.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν από την άλλη, περιέγραψε το σχέδιο ως βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά η Μόσχα ενδέχεται να αντιταχθεί σε ορισμένες προτάσεις, οι οποίες απαιτούν την απόσυρση των δυνάμεών της από ορισμένες περιοχές που έχει καταλάβει.