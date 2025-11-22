Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πειραιάς- Κιάτο: Νέα βλάβη σε τρένο του Προαστιακού με 300 επιβάτες

Πειραιάς- Κιάτο: Νέα βλάβη σε τρένο του ...

Εφεδρικός συρμός έφτασε στο σημείο, προκειμένου οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με καθυστέρηση 83 λεπτών

Νέα βλάβη σε τρένο του Προαστιακού που προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όπως ενημερώνει η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επρόκειτο για την αμαξοστοιχία 1323, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο και ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στο Ασπρόπυργο λόγω τεχνικού προβλήματος.

Εφεδρικός συρμός έφτασε στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με καθυστέρηση 83 λεπτών.

«Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του δρομολογίου», επισημαίνει η Hellenic Train που προειδοποεί για αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού. «Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», σημειώνεται επιπλέον στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις Τώρα

Στην Πάτρα η πρώτη κακουργηματική καταδίκη για εγκατάλειψη νεογέννητου ζώου- Η υπόθεση του Σκαγιοπουλείου

Άρτα: Άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι- Στο ίδιο σπίτι ξέσπασε φωτιά

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές έβρεξε περισσότερο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Hellenic Train Προαστιακός Κιάτο Βλάβη

Ειδήσεις