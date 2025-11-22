Back to Top
Άρτα: Άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι- Στο ίδιο σπίτι ξέσπασε φωτιά

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε και μία γυναίκα που βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση

Πυροσβεστική και Αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα στην Άρτα, μετά από πτώση άνδρα από μπαλκόνι σε σπίτι όπου ξέσπασε φωτιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικία του πρώτου ορόφου στην περιοχή Κιρκιζάτες Άρτας. Πληροφορίες, που μεταφέρει η ΕΡΤ, πριν τη φωτιά προηγήθηκε η πτώση του άνδρα, ο οποίος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο.

Στο μπαλκόνι του ίδιου σπιτιού, εντοπίστηκε από την Πυροσβεστική μια γυναίκα σε λιπόθυμη κατάσταση. Αφού την απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής και διασώστες του ΕΚΑΒ, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση του απεγκλωβισμού συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

#tags Άρτα πτώση από μπαλκόνι Φωτιά

