Ανθρώπινο δράμα στο κέντρο της Πάτρας- Άστεγος «λιώνει» στο δρόμο- Έκκληση για βοήθεια- ΦΩΤΟ

Παραμελημένος και εκτεθειμένος στο τσουχτερό κρύο και τη βροχή βρέθηκε άστεγος άνδρας στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, λίγο μετά τη Γούναρη, στην Πάτρα το βράδυ του Σαββάτου.

Ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, έξω από κατάστημα, σε μια κατάσταση που σοκάρει, αποτελούσε μια εικόνα βαθιάς ανθρώπινης εγκατάλειψης.

Η δυσοσμία ήταν έντονη, καθώς όπως ανέφεραν πολίτες είχε αφοδεύσει πάνω του, δείχνοντας πως ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται χωρίς την παραμικρή φροντίδα, βοήθεια ή υποστήριξη.

Οι πολίτες που αντίκρισαν την εικόνα δηλώνουν αγανακτισμένοι και ζητούν άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Δεν γίνεται το 2025 να αφήνονται άνθρωποι να ζουν σε αυτή την δραματική κατάσταση στον δρόμο», αναφέρουν χαρακτηριστικά σε καταγγελίες που έφτασαν στο apohxos.gr.

Το περιστατικό αναδεικνύει όχι μόνο την απουσία κοινωνικής μέριμνας, αλλά και την ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις στο ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα της αστεγίας. Ενα πρόβλημα που δεν αφορά απλώς μια εικόνα στο κέντρο της Πάτρας, αλλά ένα ανθρώπινο δράμα που απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά, ευαισθησία και κυρίως δράση.