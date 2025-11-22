Χίος: Σοβαρός τραυματισμός 26χρονου από έκρηξη λέβητα καλοριφέρ

Σοβαρά τραυματίστηκε 26χρονος εργαζόμενος σε λέβητα καλοριφέρ, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, κατά την διάρκεια εργασιών σε υπόγειο σημειώθηκε έκρηξη.

Αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί σε πολλά σημεία του σώματος του νερό θερμοκρασίας άνω των 120 βαθμών Κελσίου και να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Μεταφέρθηκε επειγόντως στο «Σκυλίτσειο» νοσοκομείο Χίου και εκεί από τους γιατρούς εκτιμήθηκε ότι λόγω της μεγάλης επιφάνειας των εγκαυμάτων, χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα, την οποία διαθέτει μόνο η μονάδα εγκαυμάτων του «Θριάσιου» Νοσοκομείου, στο οποίο και μεταφέρθηκε με έκτακτη αεροπορική πτήση του ΕΚΑΒ.

Προανακρίσεις για τα αίτια του εργατικού ατυχήματος διεξάγονται από το Αστυνομικό τμήμα Χίου.