Τι είναι το παράσιτο «Anisakis» από το οποίο δηλητηριάστηκε ο 22χρονος τρώγοντας σούσι

Από το εντερικό, νηματώδες παράσιτο «Anisakis» προσβλήθηκε το σούσι το οποίο κατανάλωσε 22χρονος στη Θεσσαλονίκη , με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση . Το συγκεκριμένο παράσιτο ανιχνεύεται σε ωμά ψάρια και κρέατα και είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Ελλάδα.

Η προσβολή από το παράσιτο αυτό προκαλεί ανισακίαση, γνωστή και ως ανισακίδωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και έμετο, και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή κλινική εικόνα εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα.

Ο 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι πρώτες εξετάσεις έδιναν την εικόνα πιθανής νεοπλασίας. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ανισακίαση και του χορήγησαν αντιβιοτική αγωγή. Ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.