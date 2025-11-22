Θεσσαλονίκη: 22χρονος υπέστη τροφική δηλητηρίαση από το παράσιτο «ανισάκις» μετά την κατανάλωση σούσι

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από το παράσιτο «ανισάκις», όταν ένας 22χρονος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 22χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στους γιατρούς, κατανάλωνε συχνά σούσι. Λίγο μετά το γεύμα του, εμφάνισε οξεία συμπτώματα, με έντονη αδιαθεσία που τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εξετάσεις, ενώ η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για πιθανή νεοπλασία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να οδηγηθεί στο χειρουργείο για περαιτέρω διερεύνηση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 22χρονος είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις», το οποίο εντοπίζεται σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια. Η συγκεκριμένη μόλυνση, γνωστή ως ανισακίαση (ή ανισακίδωση), μπορεί να προκαλέσει έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, ναυτία, διάρροια και έμετο, οδηγώντας συχνά σε σοβαρή κλινική εικόνα.

Μετά τη διάγνωση, στον ασθενή χορηγήθηκε στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πρόκειται για το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο περιστατικό ανισακίασης στη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της σωστής επεξεργασίας και προετοιμασίας των ωμών ψαριών που καταναλώνονται σε πιάτα όπως το σούσι.