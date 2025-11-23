Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο- Μαχαίρι 14 εκ. εντοπίστηκε στην τσάντα μαθητή

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές τις τελευταίες ημέρες, μετά την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο, με δράστες και θύματα ανήλικους μαθητές.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (21.11.2025), όταν για ασήμαντη αφορμή οι μαθητές ήρθαν στα χέρια. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και στο σημείο έφτασαν μηχανές της ΔΙΑΣ, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τους εμπλεκόμενους που επιχειρούσαν να διαφύγουν.

Μετά από έρευνα των αρχών, καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποιήθηκαν κάποιοι από τους δράστες. Λίγη ώρα μετά βρέθηκαν σε κοντινό σημείο τρεις 16χρονοι οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσωπικά τους αντικείμενα, βρέθηκε και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών.

Οι άλλοι 2 ομολόγησαν πως συμμετείχαν στη συμπλοκή. Και οι 3 μαθητές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Για τη συμπλοκή συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Με εντολή εισαγγελέα εν τέλει αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη δικογραφία αναφέρονται άλλοι 2 ανήλικοι που επίσης συμμετείχαν στο επεισόδιο.



