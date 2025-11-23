Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Άνδρας μπήκε σε πολυκατοικία και επιχείρησε να κλέψει μπουκάλια με ελαιόλαδο

Αγρίνιο: Άνδρας μπήκε σε πολυκατοικία κα...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο για απόπειρα κλοπής ελαιολάδου από αποθήκη πολυκατοικίας.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε αποθήκη πολυκατοικίας και αποπειράθηκε να αφαιρέσει μπουκάλια που περιείχαν ελαιόλαδο, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και συνελήφθη στο πλαίσιο αναζητήσεων από τους αστυνομικούς.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Η ελληνική σημαία με φόντο το ουράνιο τόξο- ΦΩΤΟ

ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ρεκόρ συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές- Στις κάλπες σήμερα τα μέλη της ΝΔ- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Ελαιόλαδο Αγρίνιο Αστυνομία

Ειδήσεις