Αγρίνιο: Άνδρας μπήκε σε πολυκατοικία και επιχείρησε να κλέψει μπουκάλια με ελαιόλαδο

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο για απόπειρα κλοπής ελαιολάδου από αποθήκη πολυκατοικίας.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε σε αποθήκη πολυκατοικίας και αποπειράθηκε να αφαιρέσει μπουκάλια που περιείχαν ελαιόλαδο, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και συνελήφθη στο πλαίσιο αναζητήσεων από τους αστυνομικούς.