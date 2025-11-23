Ανάλυση The Atlantic: Πώς το «ειρηνευτικό» σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για έναν νέο πόλεμο

Η πραγματική φύση του «ειρηνευτικού» σχεδίου των 28 σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία αποκαλύπτεται σε νέο δημοσίευμα, το οποίο υποστηρίζει ότι στην ουσία πρόκειται για ένα σχέδιο που ανοίγει τον δρόμο σε έναν μελλοντικό, ακόμη πιο καταστροφικό πόλεμο.

Η δημοσιογράφος και ιστορικός Anne Applebaum, σε άρθρο της στο The Atlantic, αποδομεί πλήρως την πρόταση Τραμπ, τονίζοντας πως «δεν αποτελεί σχέδιο ειρήνευσης. Είναι μια πρόταση που αποδυναμώνει την Ουκρανία και αποκόπτει τις ΗΠΑ από την Ευρώπη, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μεγαλύτερη σύγκρουση στο μέλλον. Παράλληλα, εξυπηρετεί τα συμφέροντα Ρώσων και Αμερικανών επενδυτών, εις βάρος όλων των υπόλοιπων».

Το σχέδιο ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης από τον Steve Witkoff, έναν εργολάβο ακινήτων χωρίς ιστορική, γεωγραφική ή πολιτιστική γνώση της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, και τον Kirill Dmitriev, ο οποίος ηγείται του κρατικού ταμείου πλούτου της Ρωσίας και περνάει τον περισσότερο χρόνο του συνάπτοντας επιχειρηματικές συμφωνίες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η αποκάλυψη του σχεδίου τους αυτή την εβδομάδα σόκαρε τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι τώρα πληρώνουν σχεδόν όλο το στρατιωτικό κόστος του πολέμου, καθώς και τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν ήταν σίγουροι αν έπρεπε να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό το τελευταίο σχέδιο μέχρι που οι ΗΠΑ τους είπαν να συμφωνήσουν μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλιώς θα χάσουν για πάντα την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες μετά την υπαναχώρηση του Ζελένσκι και την αποκάλυψη ότι γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, τους Ουκρανούς και τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έσπευσε να σημειώσει πως ενδεχομένως να μην είναι το τελικό σχέδιο.

Το πρώτο «draft» του σχεδίου είναι μάλλον απογοητευτικό και αντικατοπτρίζει τις μακροχρόνιες ρωσικές απαιτήσεις. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν σε αυτό τη ρωσική κυριαρχία στην Κριμαία, το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ – όλα εκ των οποίων αποτελούν μέρος της Ουκρανίας. Πρακτικά, η Ρωσία θα διατηρήσει τα εδάφη που έχει κατακτήσει στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Πρόκειται για περιοχές όπου η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει συλλήψεις, βασανιστήρια Ουκρανών πολιτών, αν ωστόσο θεωρηθεί ρωσικό έδαφος θα μπορούσε να συνεχίσει να το κάνει ατιμώρητη. Η Ουκρανία θα πρέπει να αποσυρθεί από το τμήμα του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, γεγονός που θα έκανε πιο εύκολη μια μελλοντική επίθεση στην κεντρική Ουκρανία.

Κατά τη δημοσιογράφο: «Αυτό το σχέδιο όχι μόνο θα παραχωρούσε εδάφη, ανθρώπους και περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία, αλλά φαίνεται σκόπιμα σχεδιασμένο για να αποδυναμώσει την Ουκρανία, πολιτικά και στρατιωτικά, έτσι ώστε η Ρωσία να πραγματοποιήσει με μεγαλύτερη ευκολία μια εισβολή στο μέλλον, σε ένα χρόνο από τώρα ή σε 10».

Μάλιστα, στο σχέδιο μπορεί να αναφέρεται με σαφήνεια πως «η κυριαρχία της Ουκρανίας θα επιβεβαιωθεί», αλλά με ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς, καθώς πρέπει να «ενσωματώσει στο σύνταγμά της» μια υπόσχεση να μην ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της σε 600.000, από 900.000 και να πάψει να φιλοξενεί ξένα στρατεύματα στο έδαφός της.

Σε αντάλλαγμα, το σχέδιο αναφέρει ότι η Ουκρανία «θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας». Αλλά δεν περιγράφει ποιες θα είναι αυτές οι εγγυήσεις και – κατά τη δημοσιογράφο – δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα τις τηρήσει ποτέ. Η Ρωσία θα «κατοχυρώσει νομικά την πολιτική της μη επίθεσης προς την Ευρώπη και την Ουκρανία», μια παράξενη και ασυνάρτητη δήλωση, δεδομένου ότι η Ρωσία έχει εδώ και χρόνια μια πολιτική μόνιμης επιθετικότητας όχι μόνο προς την Ουκρανία αλλά και προς την Ευρώπη και, ούτως ή άλλως, έχει παραβιάσει επανειλημμένα τις υποσχέσεις της στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, το σχέδιο προβλέπει πως οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, χάνοντας κάθε επιρροή επί του Πούτιν, θα προσκαλέσουν τη Ρωσία να επανενταχθεί στην G8, και θα επανεντάξουν τη Ρωσία στην παγκόσμια οικονομία. Η περίεργη διατύπωση, που είναι εμφανής σε όλο το έγγραφο, υποδηλώνει ότι τουλάχιστον ένα μέρος του ήταν αρχικά γραμμένο στα ρωσικά.

Οι «παγωμένες» ρωσικές περιουσίες

Γιατί λοιπόν ο Λευκός Οίκος του Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να αποδεχτεί ένα ρωσικό σχέδιο που ανοίγει το δρόμο για έναν ακόμη πόλεμο; Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι ΗΠΑ θα είχαν με κάποιο τρόπο στην κατοχή τους και τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια Ρώσων που βρίσκονται «παγωμένα» σε τράπεζες. Υποτίθεται ότι θα επενδύσουν αυτά τα χρήματα στην Ουκρανία, με το αζημίωτο. Οι Ευρωπαίοι, των οποίων οι τράπεζες κατέχουν στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων, δεν θα λάβουν τίποτα. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, οι οποίοι επί του παρόντος παρέχουν σχεδόν όλη τη στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία, αναμένεται ωστόσο να συνεισφέρουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα «συνάψουν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας για μια αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των έργων εξόρυξης σπάνιων γαιών στην Αρκτική και άλλων αμοιβαία επωφελών εταιρικών ευκαιριών».

Για την Αμερικανίδα δημοσιογράφο το σχέδιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ: «Αλλά δεν θα εξυπηρετούσε τα οικονομικά μας συμφέροντα ή τα συμφέροντα ασφαλείας μας. Ποιανού, λοιπόν, τα συμφέροντα θα εξυπηρετούσε; Ποιες αμερικανικές εταιρείες και ποιοι ολιγάρχες θα ωφελούνταν; Είναι μεταξύ τους μέλη της οικογένειας του Τραμπ και πολιτικοί υποστηρικτές;».

Η ίδια καταλήγει με μια δυσοίωνη πρόβλεψη: «Επί μια δεκαετία, η Ρωσία επιδιώκει να διχάσει την Ευρώπη και την Αμερική, να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ και να αποδυναμώσει τη διατλαντική συμμαχία. Αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, εάν γίνει δεκτό, θα επιτύχει αυτόν τον στόχο. Υπάρχει μια μακρά παράδοση μεγάλων δυνάμεων στην Ευρώπη που κάνουν συμφωνίες εις βάρος μικρότερων χωρών, οδηγώντας σε τρομερά βάσανα. Το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, με τα μυστικά πρωτόκολλά του, μας έφερε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία της Γιάλτας μας έδωσε τον Ψυχρό Πόλεμο. Το σύμφωνο Βίτκοφ-Ντμίτριεφ, εάν διατηρηθεί, θα ενταχθεί πλήρως σε αυτή την παράδοση».