Γάζα: 21 νεκροί από νέα πλήγματα- 312 συνολικά μετά την εκεχειρία

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα φαίνεται να απειλείται, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανταπέδωσε επίθεση της Χαμάς, σκοτώνοντας πέντε στελέχη της.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναρχίσει από την Τετάρτη τους φονικούς βομβαρδισμούς τους στον παλαιστινιακό θύλακο. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν την ανακωχή, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου υπό πίεση των ΗΠΑ, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «έπληξε στόχους» της Χαμάς, σε ανταπόδοση κατ’ αυτόν για την επίθεση «οπλισμένου τρομοκράτη» εναντίον ανδρών του, που πέρασε τη γραμμή οροθεσίας των ισραηλινών θέσεων στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

«Έφεραν τραύματα στο κεφάλι ή στον θώρακα»

Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), στην Ντέιρ αλ Μπάλα και στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Στο νοσοκομείο αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, οπτικό υλικό του AFP εικονίζει ασθενοφόρα να διακομίζουν τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, ιδίως κοριτσάκι με αίματα στο πρόσωπο, και πτώμα.

«Πάνω από 20 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά», είπε ο Χαλίλ αλ Ντακράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Πολλά θύματα «έφεραν τραύματα στο κεφάλι ή στον θώρακα», διευκρίνισε.

312 Παλαιστίνιοι νεκροί

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα» στελέχη της Χαμάς, που κατηγόρησε ότι «παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ».

Η Χαμάς με τη σειρά της κατήγγειλε παραβιάσεις του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε πως επεκτείνει την περιοχή υπό τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας πέρα από τα όρια που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 312 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή, που όμως έχει σημαδευτεί από πολλές εξάρσεις της βίας.

Οι ισραηλινές αρχές δεν δημοσιοποίησαν αμέσως τις ταυτότητες των στελεχών της Χαμάς ανέφεραν ότι σκότωσαν. Η πολιτική προστασία στη Γάζα δεν διευκρίνισε αν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό των 21 νεκρών.

«Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα πια»

«Η κατάπαυση του πυρός δεν έχει κανένα όφελος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζιχάντ Άμπεντ αλ Αζίζ, 55 ετών, σε σημείο διανομής τροφίμων στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου δεκάδες άνθρωποι σπρώχνονταν για μια μερίδα ρύζι.

«Τα σημεία διέλευσης δεν αφήνουν να μπαίνει αρκετή βοήθεια (...) Έχουμε χάσει τις δουλειές μας, τα σπίτια μας, όλα όσα είχαμε. Η ζωή η ίδια δεν έχει κανένα νόημα πια», πρόσθεσε.

Η νέα αναζωπύρωση της βίας, που άρχισε την Τετάρτη, όταν ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 27 Παλαιστίνιους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ακολουθεί την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα απόφασης με την οποία ενστερνίστηκε το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακο.

Προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης με εντολή να αφοπλίσει τις «μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις», συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς -- που αρνείται να παραδώσει τα όπλα.