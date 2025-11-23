Έτοιμοι για μετωπική με την κυβέρνηση οι αγρότες: Μπλόκα σε όλη τη χώρα από 30 Νοεμβρίου

Με δυναμικό «παρών» ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκα οι αγρότες από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, όπως αποφασίστηκε στη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας Λάρισας, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.

Η συνάντηση, που οργανώθηκε από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, είχε στόχο την ενιαία οργάνωση και τον συντονισμό των επικείμενων κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και μέλη των αγροτικών συλλόγων της Αχαΐας, που τάχθηκαν με τις κινητοποιήσεις. Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή: η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά, με πλήθος αγροτών να παρακολουθεί όρθιο, ενώ δεκάδες ακόμη έμειναν εκτός, ακούγοντας τη σύσκεψη μέσω μεγαφωνικής εγκατάστασης.

Το κλίμα ήταν φορτισμένο και η διάθεση των αγροτών ξεκάθαρη, ενωμένοι, δηλώνουν αποφασισμένοι για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η έγκαιρη και δίκαιη καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων, καθώς και η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα, που πλήττεται σφοδρά από την ευλογιά.