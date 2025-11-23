Πάτρα: Νέα όψη για το τρίγωνο Τριών Ναυάρχων και Όθωνος Αμαλίας- ΦΩΤΟ

Σημαντικές παρεμβάσεις
Η Πάτρα συνεχίζει να ανανεώνεται με όμορφες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της.
Πρόσφατα, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων πραγματοποίησαν εργασίες στο τρίγωνο της διασταύρωσης Τριών Ναυάρχων και Όθωνος Αμαλίας.
Στο σημείο τοποθετήθηκε λευκή πέτρα και φυτεύτηκαν νέα φυτά, προσδίδοντας φρεσκάδα και ομορφιά στην περιοχή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr