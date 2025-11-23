Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Νέα όψη για το τρίγωνο Τριών Ναυάρχων και Όθωνος Αμαλίας- ΦΩΤΟ

Σημαντικές παρεμβάσεις

Η Πάτρα συνεχίζει να ανανεώνεται με όμορφες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της.

Πρόσφατα, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων πραγματοποίησαν εργασίες στο τρίγωνο της διασταύρωσης Τριών Ναυάρχων και Όθωνος Αμαλίας.

Στο σημείο τοποθετήθηκε λευκή πέτρα και φυτεύτηκαν νέα φυτά, προσδίδοντας φρεσκάδα και ομορφιά στην περιοχή.

Ειδήσεις