Πάτρα: Σήμερα η περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη

Στην Πάτρα, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, θα πραγματοποιηθεί η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του κόμματος, σήμερα Κυριακή 23/11/2025, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 23 Νοέμβρη 2025

Προσέλευση 15:30

1oς Θεματικός Άξονας

21Ος αιώνας-δίκτυα . Ενέργεια-μεταφορές τηλεπικοινωνίες. Το επιχειρείν στη βιομηχανία και τον τουρισμό.

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.10 ΩΡΑ: 16.00-17.30

Έναρξη - Χαιρετισμός: Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας ΚΟΕΣ

Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής

Πάνελ 1oυ Θεματικού Άξονα:

Γιώργος Γεωργιόπουλος, τ. Δήμαρχος αρχαίας Ολυμπίας, τ. Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος «Πολιτισμός – Τουρισμός ως παράγοντες ανάπτυξης της τοπικής

κοινωνίας και της οικονομίας»

Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Ναυτιλιακής-Λιμενικής Οικονομικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματέας του τομέα λιμένων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ «Λιμάνια και Ανάπτυξη»

Αδάμ Βλαχογιάννης, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

«Ενέργεια & Συνδεσιμότητα: Οι Υποδομές που μπορούν να αλλάξουν τη Δυτική Ελλάδα»

Κώστας Παπαλάμπρου, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ - Εξωτερικός συνεργάτης σε έργα Διαχείρισης Κινδύνων στον τραπεζικό τομέα

«Τεχνητή Νοημοσύνη και «Αόρατα Δίκτυα» για μια Δίκαιη και Ισχυρή Οικονομία»

Γιάννης Λύτρας, τ. Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Δ.Ε

“Δίκτυα και Υποδομές στη Δυτική Ελλάδα”

Συντονιστής: (Δημοσιογράφος) Κριετσιώτης Κώστας

Παρεμβάσεις :

Θεόδωρος Λουλούδης (Πρ. Επιμελητηρίου Αχαΐας )

Γιώργος Παπάς ( Πρ. Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος )

Βαγγέλης Καραχάλιος (Πρ. ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος )

2oς Θεματικός Άξονας

Παιδεία, μήτρα πολιτισμού και ανάπτυξης

(Η Δυτική Ελλάδα στην πρωτοπορία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.12 ΩΡΑ: 16.00-17.30

Έναρξη - Χαιρετισμός Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής

Γιώργος Παπανδρέου, Βουλευτής, τ. Πρωθυπουργός

Πάνελ 2ου Θεματικού Άξονα:

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρας, Αναπλ. Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

«Η παιδεία ως εθνική προτεραιότητα πολιτικές για το σχολείο του μέλλοντος»

Παναγιώτης Γκόβας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

«Προβλήματα και προκλήσεις στη Βθμια Εκπαίδευση. Η θέση του ΠΑΣΟΚ»

Παναγιώτα Μπουμπούλη, Εκπαιδευτικός Α/θμιας- Συγγραφέας - Δρ. και Μεταδιδάκτωρ Κοινωνικής Θεολογίας

“Προβλήματα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προτάσεις αντιμετώπισής τους”

Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

«Παιδεία ο αναγκαίος μετασχηματισμός και το νέο κοινωνικό

συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ»

Συντονιστής: (Δημοσιογράφος) Ορφανού Μαρία

Παρεμβάσεις :

Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Εκπαίδευση, πολιτισμός και ανθρώπινο κεφάλαιο- από έξυπνα σε δημιουργικά αναπτυξιακά οικοσυστήματα»

Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος, Αν. Καθηγητής στα Ευφυή πληροφοριακά συστήματα

"Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Δυτική Ελλάδα, σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα, ανάπτυξη με εστίαση στη γνώση, την καινοτομία και τις ίσες ευκαιρίες για το μέλλον"

3oς Θεματικός Άξονας

Ξαναζωντανεύουμε τη γη μας (επένδυση στους ανθρώπους στη γη, στις υποδομές)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.10 ΩΡΑ: 17.30-19.00

Χριστίνα Σταρακά, Βουλευτής

Πάνελ 3ου Θεματικού Άξονα :

Θανάσης Πετρόπουλος, Γραμματέας τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ “Αγροτική Πολιτική σε Κρίση: Τα Διλήμματα που Καθορίζουν το Μέλλον”

Γιώργος Σιγαλός, Γεωπόνος μελετητής

«Είναι τελικά ο πρωτογενής τομέας βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ΠΔΕ ;»

Άνθρωποι που τολμούν στον πρωτογενή τομέα

Κώστας Μπόκας, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας

«Σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο μέσα από τις υδατοκαλλιέργειες στο πλαίσιο της Βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας»

Παρεμβάσεις :

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Δήμαρχος Αμαλιάδας

«Τοπική Αυτοδιοίκηση - Διαχείριση υδάτινων πόρων»

Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου

«Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρωτογενής τομέας»

Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

«Ανασυγκρότηση πρωτογενούς τομέα μετά από φυσικές καταστροφές»

Συντονιστής: (Δημοσιογράφος) : Κούτσικος Παντελής

4oς Θεματικός Άξονας

Βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής (υγεία-κοινωνική προστασία στην καρδιά της κοινωνίας)

ΑΙΘΟΥΣΑ 1.10 ΩΡΑ: 17.30-19.00

Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής

Άγης Τσουρός, Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής και Διπλωματίας της Υγείας

Τ. Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία στον ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Βοστώνης, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας του Ιδρύματος Μποδοσάκη

“Υγεία και Βιωσιμότητα - Πολιτικές Επιλογές που θα κρίνουν το αύριο της χώρας μας”

Πάνελ 4ου Θεματικού Άξονα:

Κωνσταντίνος Τσαούσης, πρόεδρος Ιατρικού συλλόγου Αμαλιάδας

«Η Δημόσια υγεία, πολυτέλεια για λίγους. Προτάσεις για ένα νέο ΕΣΥ και μια νέα σύγχρονη ιδιωτική υγεία»

Γρηγόρης Αλόκριος, Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας

"Σύγχρονες σκέψεις για τη λειτουργία της ΠΦΥ"

Κώστας Καραγκούνης , Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων Νοσηλευτών Νοσοκομείου Μεσολογγίου

«Τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο νομό»

Αντώνης Χαροκόπος, Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πατρέων, τ. Αντιπεριφερειάρχης υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία Δυτ. Ελλάδος και Νοτίων Ιονίων νήσων, Μέλος εκτελεστικής γραμματείας Ε.Σ.ΑΜΕΑ

«Κοινωνική προστασία και υγεία με πυρήνα τον άνθρωπο ως βασική προϋπόθεση συνοχής και ανάπτυξης»

Παρέμβαση:

Μαρία Προκοπίου, Προϊσταμένη Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας – Ψυχολόγος. Εκπρόσωπος παιδαγωγικού Θεραπευτικού Κέντρου Πατρών ατόμων με νοητική υστέρηση Η ΜΕΡΙΜΝΑ

Συντονιστές: (Δημοσιογράφοι) Γ. Καρβουνιάρης, Κογκόλης Αλέξανδρος

Συμπεράσματα Συνδιάσκεψης

Κεντρικό αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου ΩΡΑ 19.15

Κατερίνα Σολωμού, Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου ΠΑΣΟΚ

Σπύρος Σκιαδαρέσης, Καθηγητής Θεολόγος, Επικεφαλής Μείζονος αντιπολίτευσης Π.Δ.Ε. «Νέα Δυτική Ελλάδα-Ενωμένοι μπορούμε»

19.30 Ομιλία Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκου Ανδρουλάκη