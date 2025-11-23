Πάτρα: Σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης

Ευλογία για την Πάτρα θα είναι ο ερχομός της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Εσφαγμένης σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, το απόγευμα, από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.

Η εικόνα με την ιδιαίτερη ονομασία και τη συγκλονιστική ιστορία που κουβαλά, μεταφέρεται στην Πάτρα στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων 2025, που γίνονται κάθε χρόνο προς τιμήν του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Όπως ανέφερε στο thebest.gr ο προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας, αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος, στην Πάτρα έρχεται πιστό αντίγραφο της Εικόνας διαστάσεων 1,30 επί 0,90 που θα παραμείνει εσαεί στον ναό.

Την εικόνα θα μεταφέρει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντας Εφραίμ, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, ενώ πλήθος πιστών αναμένεται να παρακολουθήσει τη σημερινή υποδοχή.

Ο Μητροπολίτης Πατρών είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος το καλοκαίρι για να συζητήσει τη μεταφορά της εικόνας, ενώ κατά το παρελθόν έχουν έρθει στην Πάτρα και άλλα ιερά κειμήλια από το Βατοπαίδι, όπως η Τιμία Κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η Παναγία Βηματάρισσα και ο Τίμιος Σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Σήμερα, η λαμπρή υποδοχή της εικόνας έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 μ.μ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πλ. Όλγας). Θα ακολουθήσει λιτανεία με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου, του Μητροπολίτη Πατρών, του Γέροντα Εφραίμ, του Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, των ιερέων, εκπροσώπων των αρχών και του κόσμου.

Μετά τη λιτανεία, η εικόνα θα μεταφερθεί σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας, όπου θα ψαλεί Θεία Δοξολογία, θα ακολουθήσουν προσφωνήσεις, χαιρετισμοί, ο αρχιερατικός εσπερινός και καθημερινά ιερές ακολουθίες στο Ναό.

Η Παναγία Εσφαγμένη συνδέεται με θαυματουργικό γεγονός του 17ου αιώνα: ο ιεροδιάκονος που την τραυμάτισε τιμωρήθηκε θαυμαστά, με το χέρι του να παραμένει μαύρο και παραμορφωμένο έως σήμερα στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.

Ο Γέροντας Εφραίμ επιβεβαιώνει τη σημασία και τη χαρά της σημερινής υποδοχής, η οποία αποτελεί κορυφαίο πνευματικό γεγονός των Πρωτοκλητείων 2025 και φέρνει ευλογία στους πιστούς της Πάτρας.